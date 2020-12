Waarom er nu alsnog zo hard wordt ingegrepen

Plotseling schakelt het kabinet in een hogere versnelling, weg van het wikken en wegen en richting daadkracht. Snel en hard ingrijpen is volgens het kabinet nodig om het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus naar beneden te krijgen. Het kabinet aarzelde weken, maar zondag gingen de neuzen van alle ministers in dezelfde richting tijdens het crisisberaad in het Catshuis.

De fractievoorzitters in de Tweede Kamer werden maandag ingelicht. Die lieten na afloop weinig los. Forum-fractievoorzitter Thierry Baudet wees naar zijn voorhoofd; die steunt geen maatregelen om het coronavirus in te perken. PvdA-leider Lodewijk Asscher en SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen herhaalden vooraf hun ergernis over in hun ogen traag optreden van het kabinet. Er is volgens de PvdA ‘kostbare tijd verspild’. De twee partijen riepen eerder om zwaardere maatregelen om het aantal besmettingen naar beneden te brengen. “Laten we alsjeblieft Nederland sneller uit die nachtmerrie halen”, zei Asscher vorige week tijdens een debat in de Tweede Kamer over corona.

In die Tweede Kamer was vorige week de spagaat zichtbaar. De meningen, over bijvoorbeeld de horeca, liepen ver uiteen. Waar PVV’er Geert Wilders het bier weer wil laten vloeien, denkt Asscher dat de deuren dicht moeten blijven. Daartussenin zitten de coalitiepartijen die het ook al niet eens zijn. Zo herhaalde D66 vorige week in het coronadebat bij monde van fractievoorzitter Rob Jetten een pleidooi voor een experiment met het openen van een deel van de horeca. CDA-staatssecretaris van economische zaken, Mona Keijzer zei daarover in NRC: “Jetten praat erover, ik regel het.” Dat is niet eerlijk, zei PvdA’er Asscher: “Ik durf hier wel te verdedigen dat de horeca helaas niet open kan, omdat het slecht gaat met de cijfers.”

Versoepelen met Kerst bleek ijdele hoop

Binnen het kabinet zijn er al sinds de zomer spanningen tussen ministers die vinden dat het aantal besmettingen laag moet blijven om de zorg te ontzien en andere bewindslieden die de economie meer ruimte willen geven. Het kabinet kwam eind september met een iets vervroegde sluitingstijd voor de horeca die het oplopen van het aantal besmettingen niet kon keren. Half oktober volgde de ‘gedeeltelijke lockdown’, met sluiting van restaurants en café’s, het advies om thuis te werken en het aantal gasten thuis te beperken. Daardoor zette de daling in. Maar die stabiliseerde op een te hoog niveau, zei Rutte. Het kabinet zag dat Nederland ‘op een tweesprong staat’, maar maakte geen keuze tussen economie en zorg.

Bij het kabinet bestond nog heel lang hoop dat ‘wij’ beter gedrag zouden laten zien en dat daarmee het aantal besmettingen naar beneden zou gaan. Misschien een beetje versoepelen met Kerst? Maar het bleek ijdele hoop. Al zeker twee weken staan de seinen op rood, maar op zijn persconferentie vorige week hield premier Mark Rutte het bij een waarschuwing voor harde maatregelen.

Nu grijpt het kabinet ijlings naar een spoedprocedure. De nieuwe Covid-wet, die een juridische basis geeft aan maatregelen zoals sluiting van bedrijven, geeft de Kamer een week om de maatregelen eventueel weg te stemmen. De minister van volksgezondheid kan dat vermijden door te wijzen op een acuut gevaar voor de volksgezondheid. Het ligt voor de hand dat minister De Jonge daarvan gebruik zal maken. Het debat over de besluiten die maandag zijn genomen is waarschijnlijk dinsdag.

Lees ook:

Hebben we wel genoeg personeel voor de vaccinaties? En andere vragen van de Tweede Kamer

Een dag nadat Rutte en De Jonge een sombere Kerst aankondigden, werd woensdagavond in de Tweede Kamer fel gediscussieerd over de corona-ontwikkelingen. Dit zijn de belangrijkste discussiepunten.