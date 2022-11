Waar blijft de erkenning van de Europese rol van Schelto Patijn of Marga Klompé?

Er was een ‘ceremonie’, gisteren in het Europees Parlement. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen was erbij. Maar verder was er bijzonder weinig aandacht voor de viering van het 70-jarig bestaan van het Europees Parlement, gisteren in Straatsburg.

Die aandacht is er zeker niet in Nederland. Zelfs Koen van Zon, de politiek historicus van de Universiteit Utrecht, die promoveerde op de ontstaansgeschiedenis van het Europees Parlement, had deze dinsdag niet in zijn agenda gemarkeerd.

Het Europees parlement zelf heeft wel een website gemaakt om het moment te vieren. Daarop staan zeventig foto’s, van afwisselend wereldgebeurtenissen en Europese mijlpalen. De Hongaarse opstand in 1956, het Verdrag van Rome, 1957. De Val van de Muur 1989, het Verdrag van Maastricht 1991. De site rept van de eerste uitbreiding van wat eerst gemeenschap heette en nu Unie is. Hoe de Britten kwamen, de Spanjaarden, de Grieken, de Polen.

Nederland was er van het begin af aan bij. Het was er al toen het de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal was, vanaf 1951. Het vaardigde parlementsleden uit de Tweede Kamer af naar het eerste Europese Parlement in Straatsburg, in 1952. En toch lijkt Nederland bijna afwezig in die hele 70 jaar geschiedenis.

Of toch? Ja, op een foto uit 1975, toen het Europees Parlement stemde vóór het houden van verkiezingen. “Het document dat op 14 januari 1975 werd aangenomen door het Europees Parlement - later bekend als het Rapport-Patijn- dient als basis voor het akkoord tussen lidstaten om voor het eerst verkiezingen te houden voor het Europees Parlement in 1979”, is het korte bijschrift.

Op de bijgaande foto is een jonge Schelto Patijn te zien, de Nederlandse sociaaldemocraat die later nog burgemeester van Amsterdam zou worden. 37 jaar was hij toen.

“Nederland is de Europese rol van Schelto Patijn volstrekt vergeten”, zegt Timo Bakrin, een ambtenaar op het ministerie van financiën die drie jaar geleden een masterscriptie schreef over de rol van Schelto Patijn in het Europees Parlement. “Patijn was net zo belangrijk als de Franse president De Gaulle”, stelt Bakrin daarin.

“Patijn heeft het voorstel geschreven voor de manier waarop het Europees Parlement nu functioneert”, zegt Bakrin in een telefonische toelichting. Veel van de nadelen waarover nu in en buiten Brussel en Straatsburg wordt gesproken zaten al ingebakken in het Rapport-Patijn, zegt Bakrin. “Opvallend is dat iedereen destijds heel goed wist dat er nadelen zouden zijn aan het systeem waarvoor werd gekozen.”

Hij heeft het over het feit dat kiezers bij Europese verkiezingen kiezen voor nationale partijen bijvoorbeeld, die zich in Brussel dan verenigen in politieke families. Over het feit dat het onmogelijk is om op kandidaten uit andere landen te stemmen, maar ook over het gebrek aan initiatiefrecht in het Europees Parlement.

Bakrin wijst op krantenartikelen uit van destijds, die hij onder meer gebruikte als bron voor zijn scriptie. Daarin vallen dingen te lezen als “directe verkiezingen betekenen het verkrijgen van de legitimatie die een zichzelf respecterend parlement niet kan missen. Maar er moeten ook rechten bijkomen die het Europees parlement nu ontbeert. Patijn gelooft zelf sterk dat de toekenning van die bevoegdheden niet meer tegen te houden is zodra het parlement eenmaal door rechtstreekse verkiezingen gelegitimeerd zal zijn”, zo schreef bijvoorbeeld in NRC Handelsblad begin 1975.

Die krant legt een rechtstreeks verband tussen Patijns promotie aan de universiteit van Leiden, die gewijd was aan de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Parlement, en het rapport-Patijn dat daarna verscheen.

Maar of Patijn in zijn Europese verkiezingsplannen inderdaad zijn ideeën over Europa in de praktijk bracht, heeft Timo Bakrin niet onderzocht. Zijn scriptie-onderwerp was meer gericht op het achterhalen van de oorzaak van het democratisch tekort in Europa.

Ook politiek historicus Koen van Zon was op zoek naar die oorsprong. Volgens hem ligt die niet bij Patijn, maar nog eerder. “Het hele idee van een Europese gemeenschap kwam uit de koker van een Franse ambtenaar, Jean Monnet. Hij bedacht dat als de economische belangen van Duitsland en Frankrijk zouden samenvloeien, er als vanzelf een solidariteit zou ontstaan tussen de landen. Uiteindelijk zou deze gedachte, van samen beter af te zijn, in zijn visie uiteindelijk ook de burgers enthousiasmeren.”

Het was, zegt Van Zon, een typische ambtenaren-oplossing. ‘Heel technocratisch. Het Europees Parlement werd daardoor iets dat onvoldoende democratisch tegenwicht kon bieden aan de Europese Commissie.”

Van Zon ziet in zijn onderzoek een weeffout in het Europees Parlement die moeilijk te herstellen is. De oorsprong van die fout ligt in de jaren 50, stelt hij. “Het blijft een wat moeilijk instituut vanwege de blauwdruk die er in de jaren vijftig voor is neergelegd. Het is een beetje een spiegel van hoe men destijds over internationale samenwerking en democratie dacht.”

“Het Parlement heeft zich door de jaren heen veel meer bevoegdheden toegeëigend”, zegt Van Zon, het is een machtsfactor van groot belang geworden. “Maar het echte debat ontbreekt. Er is geen dynamiek van coalitie versus oppositie, zoals in de Tweede Kamer wel bestaat.”

“Daar komt bij dat het Europees Parlement geen initiatiefrecht voor wetten heeft en dat Europese verkiezingen geen directe uitwerking hebben op de samenstelling van de Europese Commissie. Daarom kunnen Europese partijfamilies geen politieke beloften doen die duidelijk maken aan het publiek wat er te kiezen valt. Nu is het stemmen voor de Europese verkiezingen een verkapte tussentijdse Nederlandse verkiezing, omdat onduidelijk is waar partijen voor staan.”

Het Parlement, legt hij uit, is in de loop der jaren een mede-wetgever geworden van de Europese Commissie, waar het mee onderhandelt over wetgeving. “De technische kant van het politieke werk is er heel sterk ontwikkeld, meer dan in de Tweede Kamer. Maar de politieke kant is juist minder sterk.”

Anders dan Timo Bakri kent Van Zon niet al te veel waarde toe aan de rol van Schelto Patijn. “Ja, hij schreef inderdaad het rapport dat de basis heeft gevormd voor de eerste verkiezingen in 1979”, zegt hij. Maar volgens Van Zon borduurde Patijn eenvoudig voort op het werk van zijn voorgangers, in het bijzonder de Belgische politicus Jean-Maurice Dehousse, die in 1960 had bedacht hoe verkiezingen moesten verlopen.

“Wat Patijn heeft gedaan was geen monsterklus, maar het -oneerbiedig gezegd- herkauwen van dat rapport-Dehousse dat er al lag uit 1960, en dat opnieuw ter tafel kwam bij gratie van een beslissing van de regeringsleiders. Dat erkende Patijn nota bene zelf. Dat maakt hem misschien prominent, maar een vergelijking met De Gaulle gaat echt volledig mank”, zegt hij.

Van Zon: “Vanaf de oprichting is het Europees Parlement bezig geweest met het idee van Europese verkiezingen. De meeste leden van het Europees Parlement waren daar sterke voorstanders van. Maar de tijd was er nog niet rijp voor. Onder meer de Franse regeringsleider De Gaulle was erop tegen, die geloofde niet in democratie die de natiestaat overstijgt.”

Het plan-Dehousse, verdween in een la. Tot de plotselinge omslag in 1975.

Volgens Van Zon waren de politici in de jaren vóór Patijn de echte pioniers, de mensen die de weg bereiden. “In de jaren vijftig en zestig had je bijvoorbeeld een man als Marinus van der Goes-Van Naters, lid van de sociaal-democratische fractie in het Europees Parlement. Hij had allerlei ideeën over democratisering en zag in 1952 al welke valkuilen er waren voor het Europees Parlement.”

Destijds betoogde hij dat het invoeren van een ‘zogenaamd Europees kiesstelsel dat in werkelijkheid slechts nationaal is, teleurstelling teweeg zal brengen. Dat is precies wat er is gebeurd. De opkomst voor Europese verkiezingen zakte na de eerste verkiezingen in 1979 iedere keer verder weg en vond pas in 2019 de weg omhoog.”

“Van der Goes-Van Naters - zijn naam geeft trouwens ook al aan uit welke lagen van de bevolking sommige politici destijds afkomstig waren- hoorde bijvoorbeeld bij een groep politici die boos de plenaire zaal van het Europees Parlement zijn uitgewandeld toen er opnieuw een voorstel om het parlement democratischer te maken werd geblokkeerd.”

Later stuurt Van Zon nog een citaat van Van der Goes-Van Naters uit de beginjaren. “Het Europese Parlement verzinkt steeds verder in het vacuüm tussen een oncontroleerbare Raad en elders gecontroleerde nationale krachten”, zei hij - een klacht die ook heden ten dage nog te horen is vanuit het Europees Parlement.

Van Zon roemt ook de Christendemocrate Marga Klompé, die net als Van der Goes betrokken was bij het schrijven van een grondwet voor een Europese Politieke Gemeenschap die er nooit gekomen is. “Klompé was vanaf het vroegste begin lid van het Europees Parlement en de enige vrouw. Ze was een vooraanstaand Europarlementariër, die in 1954 een ambitieuze routekaart ontwikkelde voor de versterking van het EP, waarmee ze duidelijk maakte waar het Parlement naartoe moest in de toekomst.”

Klompé is niet in de vergetelheid geraakt. Ze werd in 1956 de eerste vrouwelijke minister van Nederland en heeft daardoor wèl een zaal die haar naam draagt in de Tweede Kamer. Haar Europese rol is echter op de achtergrond geraakt.

Collega-historicus Bakrin mist een dergelijke erkenning ook voor Schelto Patijn. “Er wordt vaak gedaan alsof de komst van die verkiezingen de uitkomst was van een natuurlijk proces”, schreef hij in zijn scriptie. “Maar het was uitzonderlijk.”

Bakrin zegt dat er verschillende aspecten revolutionair waren. “Het was niet zozeer het voorstel, maar het hele proces van onderhandelen met Commissie en lidstaten dat hij als eerste over dit onderwerp wist te voltooien. Dat was nogal wat, want zodra het parlement meer legitimiteit kreeg, werd de macht van de ander instituten en de lidstaten minder. Bovendien was het een kwestie van de lange adem, want er moesten ook wetten worden veranderd.”

Dat Nederland al snel de pioniersrol van Patijn vergeten was, bleek in 1999, toen Schelto Patijn burgemeester van Amsterdam was. In een opinie-artikel in NRC lanceerde hij toen het plan om de Statenverkiezingen tegelijk met de Europese verkiezingen te houden, zodat de opkomst hoger zou worden. Niemand luisterde.

