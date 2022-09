VVD twijfelt nog over eenvoudiger wijzigen geslachtsregistratie

Ellian wil een betere onderbouwing van het kabinet waarom hiervoor niet is gekozen, juist nu de verklaring van bijvoorbeeld een arts over de duurzaamheid van de wens wordt geschrapt. “Wij zien dat zo’n gesprek nut kan hebben, het gaat niet om een medisch vraagstuk maar om het overzien van de keuze”, aldus de VVD’er. Hij vindt de drempel voor zelfbeschikking op dit punt al laag. Zolang het kabinet nog niet heeft geantwoord, wil hij nog niet zeggen of zijn fractie het wetsvoorstel gaat steunen of niet.

Zonder steun van de grootste partij is het onwaarschijnlijk dat het wetsvoorstel erdoor komt. Uit het debat dinsdagavond blijkt vooralsnog steun van D66, SP, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en BIJ1. Een aantal partijen kwam nog niet aan bod in het debat, dat aan het einde van de avond werd afgebroken en woensdag wordt voortgezet. Het antwoord van minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) komt pas op een later moment.

Van de coalitiepartijen is het CDA, dat ook bedenkingen heeft, nog niet aan de beurt geweest. ChristenUnie is tegen, terwijl D66 voorstander is en nog een stapje verder wil gaan. D66-Kamerlid Lisa van Ginneken, zelf transgender, pleit ervoor dat kinderen onder de zestien ook hun geslachtsregistratie mogen wijzigen. Dat mag straks wel, maar dan via tussenkomst van de rechter.

Van Ginneken wil dat de rechter ertussenuit gaat, omdat die stap ‘zwaar is en onnodig’. Volgens haar kunnen kinderen al zelf oordelen over hun genderidentiteit en bovendien moeten de ouders de beslissing nemen. Dat ouderlijk gezag is voldoende waarborg voor het belang van het kind, aldus Van Ginniken. Ze werkt ook aan een wetsvoorstel om een X te kunnen laten registreren voor non-binaire mensen, die zich geen man of vrouw voelen.

Tegenstanders van de wetswijziging, zoals PVV en SGP, zien obstakels. Sommigen vrezen voor onveiligheid voor vrouwen door mannen die misbruik kunnen maken door zich als vrouw te registreren. Onterechte angsten, vinden de voorstanders, die wijzen op positieve ervaringen in negen andere landen waar de mogelijkheid al bestaat. Uit zonderzoek blijkt tevens dat het gevaar voor onveiligheid niet wordt gestaafd door statistieken of andere vormen van bewijs.

De ChristenUnie vindt dat de beoogde wijziging de problemen van transgender personen niet oplost. Beter is het om de transgenderzorg te verbeteren, aldus Kamerlid Mirjam Bikker.