Vrijspraak na ghb-overlijden

De 39-jarige kreeg drie jaar geleden zijn vriend niet wakker in de auto nadat die was meegereden vanaf het adres waar ze drank en drugs hadden gebruikt. Hij liet de autodeuren open en ging zelf slapen. Toen hij wakker werd, ontdekte hij dat zijn vriend was overleden, hierna belde hij de politie.

Het Openbaar Ministerie besloot de Drent niet te vervolgen, omdat hij niet had kunnen weten dat zijn vriend die avond in levensgevaar was. De moeder en broer van het slachtoffer dwongen daarop via het gerechtshof alsnog vervolging af. De officier van justitie hield eerder deze maand voor de rechtbank in Assen vol dat de 39-jarige niet schuldig is aan het overlijden, en moest worden vrijgesproken.

Eerder drugsgebruik

De rechters zijn het daarmee eens. Ze wijzen er op dat het slachtoffer kort na het ghb-gebruik nog aanspreekbaar was, en dat het niet onlogisch was om te denken dat hij in de auto zijn roes lag uit te slapen. Het slachtoffer had ooit eerder vergelijkbare doses ghb genomen en op de fatale avond tegenover een getuige verklaard dat hij toen die hoeveelheid drugs ook had overleefd. Onderweg in de auto had zijn vriend nog geïnformeerd of hij zich goed voelde, er leek niets gevaarlijks aan de hand. Behalve voor dood door schuld kan de Emmenaar daarom ook niet worden veroordeeld voor het hulpeloos achterlaten van zijn vriend omdat hij de hulpdiensten niet direct belde.

Andere zaken

Het stimulerende middel ghb heeft een behoorlijk risico op een overdosis en komt regelmatig terug in de rechtszaal. Eerder deze week kreeg een Brabander 180 uur werkstraf omdat hij bij een vriendinnetje van zijn dochter per ongeluk een dosis ghb in de limonade had geschonken. Hij dacht dat het ging om een vetverbrander en had het meisje per ongeluk zijn glas gegeven. Ze overleefde ternauwernood.

Dit jaar maakte de Hoge Raad twee rechterlijke uitspraken definitief. Drie jaar terug werd een 33-jarige Noord-Hollandse vrijgesproken van dood door schuld nadat ze een vriendin op diens verzoek een dosis ghb had ingeschonken. De vriendin overleed, maar omdat ze dezelfde dosis had gekregen als de inschenkster vond de rechter dat die dit overlijden niet had kunnen voorzien. Een Brabander die twee jaar daarvoor tegenover de hulpdiensten ontkende dat zijn partner de drug had gebruikt, waarop zij pas laat werd behandeld en overleed, kreeg voor dood door schuld wel vier maanden celstraf.

