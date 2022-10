Vrees Amerikaanse politici bewaarheid met aanslag op echtgenoot Nancy Pelosi

Paul Pelosi (82), de man van Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, ontdekte midden in de nacht een indringer in zijn huis. Vlak voor de te hulp geroepen politie hem kon arresteren, wist die hem nog met een hamer een schedelfractuur te slaan.

Nancy Pelosi was op dat moment in Washington en zegde haar afspraken af om bij hem te zijn – zijn artsen verwachten een volledig herstel.

Het regende betuigingen van afschuw voor het gebeuren en sympathie voor het slachtoffer, van Democratische en Republikeinse kant. Maar menig Democratische politicus memoreerde dat de dader had gevraagd ‘waar Nancy is’. Dat hadden ook de Trump-aanhangers gevraagd die op 6 januari 2021 het Capitool binnendrongen, en die hadden duidelijk met haar een soortgelijke bedoeling.

Volgens de politie liep het nog relatief goed af voor Paul Pelosi doordat hij ongemerkt het alarmnummer had kunnen bellen. Hoewel hij niets direct kon zeggen, wist hij kennelijk door wat hij tegen zijn belager zei duidelijk te maken dat er gevaar voor hem dreigde.

De telefonist van het alarmnummer stuurde agenten naar het huis, in een welgestelde wijk van San Francisco, die toen ze aankwamen de twee zagen vechten om een hamer – het was donderdagavond nog onduidelijk van wie die was. Net op dat moment kreeg de dader de hamer te pakken en sloeg hij er op los.

Politiek motief

De Amerikaanse media stelden al gauw vast dat zijn motief politiek moest zijn, al dan niet vergezeld van een psychische stoornis. De 42-jarige David Depape komt uit Richmond, een stadje dat een kleine 30 kilometer van San Francisco ligt. Op sociale media grossierde hij in antisemitische uitspraken en complottheorieën over alle mogelijke onderwerpen, van de werkelijke achtergrond van de aanslagen op New York en Washington op 11 september 2001 tot de corona-pandemie.

De aanval leidde onmiddellijk tot oproepen van politici om elkaar minder te verketteren. De volstrekte polarisatie in de Amerikaanse politiek heeft miljoenen burgers ervan overtuigd dat de andere partij een gevaar is voor het land. Zowel onder Democraten als Republikeinen zijn er dan gegarandeerd mensen te vinden die dat gevaar met geweld denken af te wenden.

In 2011 kostte dat een Democratisch lid van het Huis van Afgevaardigden, Gabrielle Giffords, bijna het leven toen ze bij een politieke bijeenkomst in het hoofd werd geschoten. In 2017 loste een boze burger schoten op Republikeinse congresleden die aan het oefenen waren voor een vriendschappelijke honkbalwedstrijd tegen de Democraten. De Republikeinse afgevaardigde Steve Scalise raakte daarbij gewond.

Bedreigingen en incidenten

Na de verkiezing in 2016 van Donald Trump tot president, en helemaal na diens verlies bij de verkiezingen van 2020 en de stormloop op het Capitool, nam het aantal bedreigingen sterk toe en waren er ook beangstigende incidenten.

In de staat Maine werd een paar maanden geleden een raam ingeslagen van het huis van de Republikeinse senator Susan Collin. Ze werd al een tijd bedreigd omdat ze in 2018 had ingestemd met de benoeming van Brett Kavanaugh tot lid van het Hooggerechtshof. Van hem hoopten of vreesden veel Amerikanen dat hij het landelijke recht op abortus zou helpen afschaffen – een verwachting die in juni van dit jaar ook uitkwam.

Kort voor dat arrest, en nadat een concept ervan was uitgelekt, verscheen trouwens bij Kavanaugh zelf een gewapende man in de straat, nadat die hem al eerder bedreigingen had gestuurd.

“Het zou me niets verwonderen als een senator of lid van het Huis gedood wordt”, zei Colllins in een interview met The New York Times begin deze maand. “Wat begon met scheldkanonnades aan de telefoon gaat nu over in reële bedreigingen met geweld en echt geweld.”

Beveiliging

Voor de woningen en gezinnen van leden van het Hooggerechtshof is er inmiddels beveiliging – het geld ervoor stelde het Congres eerder dit jaar ter beschikking. Maar voor beveiliging van alle 100 senatoren en alle 435 afgevaardigden heeft de politiedienst van het Congres geen geld of mensen. En terwijl Nancy Pelosi rondreist in gepantserde auto’s met een heel team lijfwachten bij zich, was er voor Paul Pelosi geen bewaking.

Een congreslid dat zelf beveiligers willen inhuren, moet dat financieren uit zijn of haar campagnekas. The New York Times zocht onlangs uit wie daaraan het meeste geld uitgeven, en kwam tot de ontdekking dat niet-witte congresleden zich kennelijk het meest bedreigd voelen.

In het Huis van Afgevaardigden is de zwarte Democraat Cori Bush de koploopster met bijna 400.000 dollar. In de Senaat is dat de eveneens zwarte Democraat Raphael Warnock, die bijna 900.000 dollar uitgaf. Een goede tweede is de witte prominente Republikeinse senator Ted Cruz met 600.000 dollar.

Daar steekt de bijdrage van de federale overheid tot nu toe mager bij af: een extra toelage van 10.000 dollar voor alarmsystemen en beter hang- en sluitwerk. Dat in ieder geval donderdagochtend in San Francisco niet op kon tegen een verdwaasde gelovige in samenzweringen.