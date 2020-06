Vragen naar klachten blijft bestaan, maar gebeurt het ook?

Bent u verkouden of heeft u andere klachten zoals benauwdheid of koorts? Wie vanaf 1 juli aanschuift op het terras, hoeft deze controlevraag meestal niet meer te beantwoorden. Alleen als een etablissement meer dan honderd personen binnen of 250 gasten buiten wil ontvangen, moet de zogeheten triage nog uitgevoerd worden. Dat maakte het kabinet woensdagavond bekend.

Is het logica of willekeur dat het triagebeleid, dat sinds 1 juni geldt en door het kabinet meermaals als erg belangrijk werd bestempeld, nu al op de schop gaat? Koninklijke Horeca Nederland zegt dat het uitgangspunt blijft dat ondernemers en consumenten verantwoord omgaan met de regels. Maar de branchevereniging ziet dat het draagvlak voor strenge restricties in de horeca bij zowel gasten als ondernemers afneemt.

Volgens vakbond FNV roept de verandering vooral vragen op. “Was dat checkgesprek nou een wassen neus?” vraagt sectorbestuurder horeca Edwin Vlek zich af. “Of was het niet meer dan een formaliteit? Personeel kan moeilijk controleren of een klant de waarheid spreekt. We krijgen veel signalen dat uitbaters het stellen van controlevragen al niet meer zo serieus nemen. Misschien was het wel helemaal niet nodig.”

Schijnregulering

Hoogleraar rechtssociologie Maartje van der Woude (Universiteit Leiden) verbaast zich ook over de snelle verandering van de regelgeving. “Ineens hoeft de horeca niet meer op individuele klanten te letten, behalve als er heel veel individuele klanten zijn. Dat voelt toch een beetje als schijnregulering. Doe het bij iedereen of bij niemand, zou ik zeggen.”

In andere sectoren blijft het stellen van de controlevragen wel altijd verplicht, zoals bij kappers, tatoeëerders of rijinstructeurs. Van der Woude: “De overheid heeft er duidelijk voor gekozen om de burger medeverantwoordelijk te maken voor het bewaken van de volksgezondheid. Maar we zien ook dat het kabinet tegelijkertijd worstelt met de vrijblijvendheid van de maatregel. Het wil niet voor niets snel een coronawet doorvoeren om toezicht of naleving kracht bij te zetten.”

Nu is de verplichting tot het stellen van controlevragen over klachten opgenomen in de regionale noodverordeningen. “In plaats van een regel had de overheid triage misschien beter alleen kunnen adviseren”, zegt van der Woude. “Dan leg je de verantwoordelijkheid nog meer bij de burger of ondernemer, want iedereen weet dat er toch niet echt toezicht wordt gehouden op deze regel.”

Volgens hoogleraar sociale geneeskunde aan de Universiteit Maastricht Christian Hoebe, tevens OMT-lid, valt er wel iets te zeggen voor triage bij grotere groepen. “Bij een grote groep mensen is er kans op meer impact bij verspreiding van het virus. Het aantal van honderd mensen is wellicht arbitrair, het hadden er ook 80 of 110 kunnen zijn.” Hoebe erkent dat je kritisch kunt zijn op het nut van de controlevragen - “een horecaondernemer is natuurlijk geen arts” - maar hij benadrukt dat de maatregelen bij elkaar opgeteld wel het gewenste effect hebben gehad. “We hebben het goed gedaan, anders zag de situatie rond het virus er nu niet zo goed uit.”

Lees ook:

Rutte wacht een onmogelijke taak: de aandacht voor de coronaregels niet verder laten verslappen

Met iedere versoepeling groeit ook de kritiek op de ‘anderhalvemetersamenleving’. Aan Rutte de taak om ervoor te zorgen dat de aandacht voor de coronaregels niet verder verslapt.