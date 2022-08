Voorzitter centrale bank VS: maand minder prijsstijging geen reden om rente niet verder te verhogen

De Federal Reserve (Fed), zei voorzitter Jerome Powell vrijdag, zal doorgaan met fikse renteverhogingen totdat de centrale bank ervan overtuigd is dat de prijzen weer stabiel zijn. Volgens de definitie van de Fed is dat het geval als de inflatie rond de 2 procent bedraagt.

Daar zal de Amerikaanse economie ongetwijfeld onder lijden, maar ‘dat is helaas wat het kost om de inflatie omlaag te brengen. De prijsstabiliteit niet herstellen zou veel meer pijn opleveren.’

Powell boorde in een toespraak in Jackson Hole in Wyoming, waar jaarlijks vele bankiers bij elkaar komen, dan ook elke verwachting de bodem in dat de rente de komende tijd pas op de plaats zal maken. De afgelopen weken stegen op de Amerikaanse effectenbeurzen de koersen op basis van dat sentiment. Vrijdag klapte de S&P500 met bijna 3,4 procent omlaag.

Iets minder prijsstijgingen in juli

De scherpe prijsstijgingen van het afgelopen jaar leken in juli in ieder geval even te stoppen. Begin deze maand werd bekend dat de consumentenprijsindex (CPI) van het Amerikaanse ministerie van arbeid in juli praktisch niet was gestegen. Vrijdag bleek hetzelfde te gelden voor een wat anders samengestelde prijsindex, de persoonlijke consumptie-uitgaven (PCE), die de Federal Reserve als maatstaf gebruikt. Die geeft nu aan dat de prijzen 6,3 procent hoger zijn dan een jaar geleden. Eind juni was dat nog 6,8 procent.

Maar op cijfers over één maand gaat Powell geen beleid baseren, zei hij: “Terwijl de lagere inflatiecijfers voor juli welkom nieuws zijn, is een verbetering over één maand lang niet wat we willen zien om er vertrouwen in te krijgen dat de inflatie aan het dalen is.”

Nadat de basisrente van de Fed tijdens de coronapandemie lange tijd op 0 procent stond, is die sinds afgelopen maart gestegen naar ongeveer 2,5 procent. Dat is de rente die de Fed op de lange termijn wil hebben, maar, zei Powell, ‘met de inflatie ver boven de 2 procent en de arbeidsmarkt extreem krap, is dat op lange termijn neutrale niveau nu niet een plek om te stoppen of te pauzeren.’

Daarmee lijkt het zeker dat er eind september een nieuwe renteverhoging komt, van misschien wel 0,75 procentpunt, net als in juni en juli.

‘Vastberaden handelen’

De Fed-voorzitter herinnerde eraan hoe in de jaren tachtig pogingen om met het rentewapen de hoge inflatie de kop in te drukken, werden afgewisseld met renteverlagingen om de economie ook weer niet al te diep in een recessie te laten belanden. Uiteindelijk nam toenmalig Fed-voorzitter Paul Volcker draconische maatregelen, waardoor de Amerikanen begin jaren tachtig bijvoorbeeld moesten leven met een hypotheekrente van rond de 12 procent, met een uitschieter naar 18,6 procent. Powell: “Er was een lange periode van zeer restrictief monetair beleid nodig om de hoge inflatie te verslaan en omlaag te krijgen naar de lage en stabiele niveaus, die tot de lente van vorig jaar de norm waren. Ons doel is om die uitkomst te vermijden door nu vastberaden te handelen.”

Een tweede les uit die jaren is volgens Powell dat bij meerdere of een lange periode van hoge inflatie consumenten en bedrijven uitgaan van een blijvende hoge inflatie, en daar hun economische gedrag op gaan aanpassen. Dat leidt door hoge looneisen en prijsverhogingen tot het voortduren van inflatie, en maakt het voor de centrale bank een stuk moeilijker om die omlaag te krijgen.

Inflatieverwachting

Met die inflatieverwachting lijkt het overigens ook de goede kant op te gaan volgens vrijdag gepubliceerde cijfers. Een maandelijkse enquête wees uit dat de gemiddelde consument nu verwacht dat de inflatie over een jaar 4,8 procent bedraagt. Vorige maand dachten de ondervraagden nog dat het 5,2 procent zou zijn.

Maar Powell zal met argwaan kijken naar de nieuwste gegevens over consumentenuitgaven, die in juli 0,1 procent stegen, en de onverwacht hoge groei van het aantal banen met 528.000 in die maand. Aanhoudend hoge vraag naar goederen en diensten en een krappe arbeidsmarkt zijn een goede voedingsbodem voor prijsstijgingen.

Powells toon was een stuk grimmiger dan bij dezelfde gelegenheid vorig jaar, toen hij ervan uitging dat de prijsstijgingen die toen zichtbaar werden van voorbijgaande aard zouden zijn.

Hij kreeg in zijn vastbeslotenheid steun van directeur Knot van De Nederlandsche Bank. Die zei tegen de NOS dat ook de Europese Centrale Bank de rente sneller moet laten stijgen, met in september een stap van 0,5 of misschien wel 0,75 procent.