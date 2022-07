Voormalige premier van Japan Shinzo Abe neergeschoten

De politicus is bloedend naar het ziekenhuis gebracht, nadat hij naar de grond ging. Volgens lokale media zou hij geen tekenen van leven meer vertonen. De schutter zou zijn aangehouden.

Abe hield een toespraak tijdens een bijeenkomst voorafgaand aan de Senaatsverkiezingen die zondag worden gehouden toen er volgens de Japanse omroep NHK en persbureau Kyodo schoten te horen waren. De 67-jarige Abe zakte in elkaar en bloedde uit zijn nek, vertelde een bron van de regerende Liberaal-Democratische Partij (LDP) aan het persbureau Jiji. Hij zou van achteren zijn neergeschoten.

Een verslaggever van de Japanse omroep NHK meldt dat er twee schoten te horen zouden zijn geweest tijdens de toespraak van het ex-regeringshoofd. Volgens Kyodo News is Abe niet bij bewustzijn en lijkt hij ‘een hartstilstand’ te hebben. Die term wordt in Japan vaak gebruikt als een patiënt lijkt te zijn overleden.

Hulpverleners schermen de plek af waar oud-premier Shinzo Abe is neergeschoten. Beeld AP

‘Hartstilstand’

Volgens de krant Yomiuri Shimbun is de aangehouden man 41-jarige inwoner van Nara. Hij is gearresteerd op verdenking van poging tot moord. Hij zou van korte afstand op Abe gevuurd hebben. Er is inmiddels een wapen gevonden.

De Japanse premier Fumio Kishida heeft zijn verkiezingscampagne inmiddels afgebroken en is op weg naar hoofdstad Tokio, berichten diverse lokale media. Zijn regering heeft een crisisteam geformeerd. Volgens Jiji houdt Kishiada om 07.30 uur (Nederlandse tijd) een toespraak.

Reacties

De Amerikaanse ambassadeur in Japan, Rahm Emanuel, heeft laten weten “bedroefd en geschokt” te zijn door het neerschieten van Abe. “Abe is een uitstekende leider van Japan en een onwrikbare bondgenoot van de Verenigde Staten geweest. De Amerikaanse regering en het Amerikaanse volk bidden voor het welzijn van Abe, zijn familie en de mensen in Japan.”

Abe was tussen 2006 en 2007 en tussen 2012 en 2020 premier van Japan. Eind augustus 2020 kondigde hij aan vanwege gezondheidsproblemen af te treden.

Lees ook:

Abe hield het lang uit, maar slaagde niet in zijn grootse plannen voor Japan

Shinzo Abe was een ongebruikelijke Japanse premier. De rechtse politicus met uitgesproken meningen liet vrijdag weten dat hij om gezondheidsredenen opstapt.