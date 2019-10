Voor het eerst rent een mens een marathon binnen twee uur

Eliud Kipchoge, de beste marathonloper van de wereld, slechtte zaterdag in Wenen een bijzondere barrière. Voor het eerst liep een mens een marathon onder de twee uur. Zijn tijd: 1 uur, 59 minuten en 40 seconden.

Zou Pheidippides dat ooit voor mogelijk hebben gehouden, toen de Griekse soldaat richting Athene snelde om de oorlogstijding van Marathon te brengen? Dat zijn reis in twee uur zou kunnen? Eliud Kipchoge bewees vanochtend in Wenen wat er mogelijk is ‘als de mensheid samenwerkt’, zo zei de Keniaan na de finish.

De 34-jarige Kipchoge liep zijn, overigens niet erkende, wereldrecord in Wenen, waar alle omstandigheden naar de hand waren gezet van de Keniaan en zijn door INEOS gesponsorde team, met als enig doel die kaap van de twee uur te slechten.

Na afloop zei de hardloper voor de camera - nog opvallend kwiek voor iemand die net twee uur lang vol gas te hebben gerend - te willen ‘laten zien dat het grenzeloos is wat de mensheid kan bereiken’. Kipchoge voegde eraan toe dat wat hij heeft gedaan laat zien wat voor een mooie dingen mensen sámen kunnen doen, wanneer ze in vrede met elkaar leven. Hij dankte vervolgens ‘de hele wereld’.

Eliud Kipchoge. Beeld Reuters

‘Een reis naar de maan’

De slogan bleef hetzelfde als bij zijn eerste poging. Het ging niet om het record, erkend of niet. Net als twee jaar geleden was het ‘rennen om geschiedenis te schrijven’. Te gaan waar nog geen mens was gegaan, een enorme stap voor de mensheid: inderdaad, te vergelijken ‘met een reis naar de maan’.

In 2017, op het Italiaanse circuit van Monza, kwam Kipchoge bij zijn eerste poging 25 seconden tekort. Na 1.45 uur vertrok destijds zijn vrijwel altijd gebeeldhouwde gezicht in een grimas. De pijn in het lichaam als gevolg van de snelheid werd voelbaar.

Van dat moment werd veel geleerd. Hij moest méér drinken, was de conclusie. Hij moest alleen het record aanvallen, niet met de twee andere collega’s die het in Italië ook probeerden. En, heel belangrijk, er moest publiek bij zijn. Aanmoedigingen zouden hem over het moeilijke punt heen helpen. Kipchoge wilde met zijn recordpoging ‘miljarden fans’ inspireren, maar zonder hen had hij het op Monza lastig.

Eliud Kipchoge (in het wit) tussen zijn in strakke formatie rennende hazen, vlak achter de groene laserlijnen die op de weg het loopschema markeren. Beeld AFP

17 seconden per honderd meter

In een mistig Wenen, met temperaturen net onder de tien graden, liep Kipchoge zaterdag in het midden van de stad, 4,4 keer over een tot op de meter uitgestippelde rondje door de Prater Hauptallee in het Wiener Prater-park. Roze lijnen op de weg gaven de ideale lijn aan. Langs het afgezette parcours stonden duizenden mensen, de livestream op YouTube werd twee uur lang door ruim 400.000 mensen bekeken.

Het parcours in Wenen was gekozen omdat het qua tijdzone maar een uurtje scheelde met Kenia, waar Kipchoge woont en traint. Bovendien was het bijna helemaal vlak. Over de 42,195 kilometer moest slechts 2,5 meter hoogte worden overwonnen. Het tempo was stabiel, lange tijd liep Kipchoge 2.50 minuut per kilometer. Dat is ongeveer twee keer zo snel als de gemiddelde amateurloper, en 17 seconden over honderd meter. De auto die voor hem uitreed projecteerde met een groene laser het loopschema op het asfalt. Alles was erop gericht om zo’n tien seconden onder de twee uur te lopen. Veel sneller, 1.58 uur bijvoorbeeld, kan een mens nog niet.

Kipchoge, in wit shirt en op grote witte schoenen (die hem vanwege het design het gevoel geven dat hij telkens iets bergaf loopt), zat verscholen in de groep. De 41 hazen liepen in verschillende groepen in V-formatie voor hem uit, om zo de wind te breken. Voor een perfecte luchtstroom waren twee hazen ook achter Kipchoge gepositioneerd.

Geen officieel record

En door al die hulp wordt het record niet officieel erkend door atletiekfederatie IAAF. De race is niet in een officiële wedstrijd gelopen, er is tegen de regels in met elkaar afwisselende tempomakers gewerkt. Bovendien hadden er minimaal drie tegenstanders moeten zijn en had Kipchoge zelf drank van een tafel moeten pakken. Zaterdag kreeg hij zijn vocht aangereikt vanuit een auto.

Voor puristen waren het punten die afbreuk deden aan de prestatie van Kipchoge. Aan de andere kant is nu een van de meest memorabele grenzen in de sportwereld geslecht: twee uur op de marathon, een van de oudste sportafstanden - zo niet de oudste.

Begin februari onderzocht hoogleraar Simon Angus van de Monash-universiteit in Melbourne wanneer het waarschijnlijk zou zijn dat een wedstrijdmarathon onder de twee uur werd gelopen. In 2032 zou er 10 procent kans zijn, schatte hij in. Het lukte Kipchoge dertien jaar eerder.

Met de beste begeleiding wist Kipchoge om 10.14 uur in Wenen dat hij iets bijzonders had neergezet. In wedstrijdverband moet hij ergens nog 100 seconden vinden. Zijn eigen wereldrecord staat sinds september vorig jaar op 2.01,39.

