Voor een miljoen huiseigenaren loont verduurzamen van de woning al snel

Voor een miljoen Nederlanders, eigenaren van een niet ál te oud vrijstaand huis of een 2-onder-1-kapwoning, loont het al snel om de muren te isoleren en een warmtepomp te kopen. Binnen tien jaar kan deze groep die groene investering terugverdienen, doordat hun energierekening daalt zonder gasgestookte cv-ketel en zonder warmteverlies door tochtkieren. Na tien jaar verdienen ze onder de streep geld door klimaatvriendelijk te wonen. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen door het gerenommeerde advieskantoor DWA.

“Dat stemt optimistisch”, reageert directeur Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE). Die lobbygroep van (energie)bedrijven gaf DWA opdracht te berekenen of huiseigenaren uit de kosten kunnen komen als ze hun huis verbouwen om klimaatvriendelijk te wonen. “De uitkomst relativeert het terugkerende geluid dat de cv-ketel de deur uitdoen onbetaalbaar is”, zegt Van der Gaag.

Het loont maar gebeurt nog weinig

Feit is wel dat bewoners tot dusver nauwelijks hun huis klimaatneutraal of aardgasvrij maken. Of de nieuwe inzichten bewoners van vrijstaande huizen ertoe bewegen om wél te verduurzamen – een investering die in de tienduizenden euro’s kan lopen – is maar de vaag. “Dat duurzaam gedrag lonend is, wil niet altijd zeggen dat mensen ervoor kiezen”, weet Van der Gaag.

Omdat grote huizen veel aardgas moeten verstoken voor een behaaglijke temperatuur, is het juist voor die bewoners financieel het aantrekkelijkst om gedeeltelijk van het gas te gaan en een warmtepomp te kopen, aldus DWA. Een zogenoemde ‘hybride warmtepomp’ komt als meest gunstige optie uit de bus. Die pompt verwarmt een huis op elektriciteit, maar als het hard vriest gaat toch de gasknop aan. Dit voorkomt investeringen in zware stroomkabels. Critici vinden de hybride warmtepomp onvoldoende duurzaam, omdat die aardgas niet definitief uitsluit. “Willen we vaart maken met duurzaam wonen, dan is het een goede stap”, vindt Van der Gaag echter.

Investering voor vijftien jaar

Door de aanschaf van zo’n hybride warmtepomp kunnen nog eens een miljoen huiseigenaren, bewoners van huizen die na 1975 zijn gebouwd, in vijftien jaar uit de kosten komen. Maar echt lonend wordt het voor deze groep nog niet om duurzaam te wonen. Want als ze na vijftien jaar hun investering terugverdiend hebben, is hun warmtepomp zo’n beetje aan vervanging toe. Van der Gaag: “Daarom pleiten wij voor extra financiële steun, zodat mensen er op termijn geld aan overhouden als ze bereid zijn om de cv-ketel weg te halen en te isoleren.”

De bij NVDE aangesloten energiebedrijven hebben er zelf ook belang bij dat het aantrekkelijk is voor bewoners om geld uit te geven aan milieuvriendelijke aanpassingen in huis, omdat de bedrijven aan bewoners techniek en adviezen kunnen verkopen.

Ondermaats geïsoleerd

Voor de overgrote groep Nederlanders, zo’n vijf miljoen huishoudens, is het niet rendabel om te investeren in een warmtepomp. Een (hybride) warmtepomp verlaagt de gasvraag van een gemiddeld of klein huis, maar onvoldoende om uit de kosten te komen. Bovendien zijn veel huizen zó ondermaats geïsoleerd, dat eigenaren een (hybride) warmtepomp pas na vele jaren terugverdienen.

In die gevallen kan een collectief warmtenet aantrekkelijker zijn, of de levering van waterstof of groen gas. “De politiek moet iedereen meenemen in de verduurzaming”, zegt Van der Gaag. Hij ziet een gelijkenis met de elektrische auto, die mede dankzij subsidies vooral voor rijken lonend is.

Het demissionaire kabinet verkent de mogelijkheden om klimaatneutraal wonen te stimuleren. Daarbij zijn er twee mogelijke instrumenten: het Rijk kan extra subsidie uittrekken of het kan de belasting op aardgas verhogen, in de hoop dat bewoners gaan verduurzamen omdat anders hun energienota de pan uit rijst.

