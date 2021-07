Voor deze pelgrims gaat de tocht nu eens niet naar Santiago of Rome, maar naar de milieutop in Glasgow

Niet pelgrimeren naar Jeruzalem, Rome of Santiago de Compostela, maar naar de 26ste klimaatconferentie in Glasgow (COP26). Zo’n dertig christelijke pelgrims wagen zich aan de tocht die start in Polen. De oecumenische pelgrimage komt ook door Nederland, van 30 september tot 11 oktober.

Reden voor GroeneKerken en Vastenactie om het project Gewoon gaan! te organiseren. In samenwerking met plaatselijke kerken voorzien de twee organisaties de bedevaartgangers in Nederland van onderdak, eten en drinken. Ook organiseren ze diverse activiteiten om aandacht te vragen voor klimaatgerechtigheid.

Zonnepanelen op het dak van een kerk. Nederlandse christelijke organisaties sluiten zich aan bij een oproep aan de klimaatconferentie in Glasgow. Beeld ANP

De allerarmsten

“Alle deelnemende kerken staan al in de startblokken”, vertelt Hanna van der Horst, projectleider Groenekerken. “Liefde en aandacht voor de schepping is zo belangrijk. De schoonheid van wat ons gegeven is, doen we teniet. Bovendien raakt de klimaatcrisis op dit moment vooral de allerarmsten. Voor hen moeten we meer zorg dragen.”

Dat is ook de boodschap van de klimaatbrief die met de pelgrims meereist. De brief bevat een oproep aan de topleiders van de COP26 om de klimaatdoelstellingen te halen. Langs de etappes van ieder zo’n 25 kilometer kunnen kerken en hun achterban de brief ondertekenen. “Maar iedereen die deze visie deelt mag via een handtekening zijn of haar stem laten horen”, zegt Van der Horst. Per 1 september is de brief ook online te lezen en te tekenen.

Bij elke etappe kunnen zo’n zestig mensen zich aansluiten bij de pelgrims. Maar voor Van der Horst is de actie pas echt geslaagd als er op 10 oktober minimaal driehonderd mensen mee wandelen. Dan vindt de grote klimaatmars plaats, van Amsterdam naar Hoofddorp. Op het eindpunt, in de scheppingstuin van Hoofddorp, overhandigt bisschop Gerard de Korte de klimaatbrief met alle verzamelde handtekeningen weer aan de pelgrims. Zij reizen vervolgens verder naar Engeland.

