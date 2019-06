Voor deze hartpatiënt was de 112-storing een hel

Hartpatiënt Noah Rademaker is elke dag een beetje bang voor wat komen gaat. Zo bang als gisteren, toen het noodnummer 112 urenlang onbereikbaar was, was hij niet eerder. ‘Retebang’ noemt hij het. Hij besefte ineens hoe hulpeloos hij is als de hulpdiensten niet bereikbaar zijn.

Het drama begon in zijn woonkamer in Deventer. Door de warmte voelde hij zich slecht en had meer pijn op zijn borst dan normaal. Rademaker (29) ademde moeilijk. Twee keer overviel een hartinfarct hem al en meerdere keren had hij de afgelopen jaren last van spasmen in zijn hartspier.

“Ik ben anders gaan kijken naar het leven. Je geniet meer van de kleine dingetjes. Leeft meer dag tot dag, omdat het altijd opnieuw kan gebeuren”, zegt hij. Maar dan is er altijd de zekerheid van het noodnummer. “Ze zeggen altijd: elke seconde telt en dat is ook echt zo.”

Op zijn telefoon las hij dat 112 eruit lag, iemand begon erover op Whatsapp. Hij schrok en checkte de nieuwssites: het klopte. Zelf kon hij niemand bellen, omdat KPN, waarbij de storing zich voordeed, zijn provider is. Ook kreeg hij merkwaardig genoeg geen NL Alert, zegt hij.

Desnoods in een kruiwagen

Hij raakte in paniek: wat als het gebeurt? Hij besloot naar zijn schoonouders te crossen, die in Almelo zo’n honderd meter van het ziekenhuis wonen. “Mocht er iets gebeuren, dan zetten we je desnoods in een kruiwagen en rijden we je erheen”, zeiden zij tegen hem, grappend.

Zat hij daar in de tuin. Te wachten tot de storing over was. Er kwam nog een idee in hem op: een andere simkaart. Hij kocht er een bij de Albert Heijn. De pijn op zijn borst was erger geworden en hij wilde met het ziekenhuis overleggen wat hij zou kunnen doen áls hij een nieuw infarct zou krijgen.

Met zijn prepaidsimkaart belde hij de receptie van het ziekenhuis. Daar kreeg hij te horen dat áls hij een aanval zou krijgen, hij een bericht moest sturen via Twitter of Facebook, vertelt hij. “Maar ik heb niet eens Twitter! Ik vond het echt niet kunnen dat ze dat zeiden. De angst gierde door mij heen.”

Extra medicatie

Uiteindelijk ging Rademaker zelf naar het ziekenhuis. Daar kreeg hij extra medicatie tegen de pijn op zijn borst. Ook slikte hij een kalmeringsmiddel om weer rustig te worden. Gelukkig is het goed afgelopen, zegt hij, maar dat had zomaar anders kunnen gaan.

“Ik vind het verbazingwekkend dat die lijn zo lang kan uitvallen, de gevolgen zijn zo groot. Daarom wil ik mijn verhaal vertellen. Dit heeft veel effect op mij gehad. Ik heb vannacht wel honderd keer mijn telefoon gecheckt of ik wel bereik had.”

