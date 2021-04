Volkskrant door het stof om spotprent De Hond

De Volkskrant heeft spijt van het publiceren van een karikaturale illustratie van Maurice de Hond maandag in de krant. “Deze roept te veel herinneringen op aan de antisemitische karikaturen uit de nazitijd en had dus nooit gepubliceerd mogen worden. We bieden daarvoor onze excuses aan”, aldus hoofdredacteur Pieter Klok.

Op een paginagrote karikatuur staat De Hond afgebeeld als poppenspeler die de touwtjes in handen heeft in de Deventer moordzaak. De opiniepeiler pleitte tijdens de behandeling van de zaak dat iemand anders de moord had gepleegd dan degene die voor de moord werd veroordeeld. Op de site van de Volkskrant stond de illustratie ook, daar is de tekening verwijderd.

Op zijn nieuwssite schetst de krant hoe ‘het vreselijke ongeluk’ tot stand heeft kunnen komen. De illustrator zegt dat hij had willen refereren aan jarenvijftigmisdaadstrips, toen hij op het idee kwam van een marionettenspeler, maar daarna “het historisch besef van de Joodse poppenspeler in nazipropaganda niet paraat had”. Vervolgens is door de lage bezetting in het weekend de tekening niet goed beoordeeld.

Gevoelige zaak

De redactie concludeert dat artikelen die over een ernstige of gevoelige zaak gaan, zich niet lenen tot een wat vrijere illustratie. En dat in álle gevallen gezorgd moet worden dat illustraties door meer paren ogen worden gezien.

Op sociale media kwamen veel reacties op de spotprent. Onder anderen oud-PvdA-leider Lodewijk Asscher had er geen begrip voor. “Wie bij de Volkskrant had het briljante idee deze hufterige karikatuur te plaatsen op weg naar 4 mei?”, twitterde Asscher. De Hond reageerde zelf ook. “Misschien is hier wel een goed passend woord voor “kaltstellen”. Want dat is wat de Volkskrant vanaf maart 2020 met mij heeft willen doen in het kader van #covid19.”

