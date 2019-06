Vincent en Sky zijn voorbereid op elke noodsituatie

Na het 112-debacle besefte Nederland hoe afhankelijk we zijn van technologie. Prepper Vincent Lucassen wist dat allang - en houdt er rekening mee.

Waar de buren hun balkons versieren met tv-schotels en wapperende was, gebruikt Vincent Lucassen het zijne om te overleven in barre tijden. Zijn antenne is bijna klaar. Dan kan hij zijn zendapparatuur aansluiten, en zo het telefoonnet omzeilen.

Toen KPN deze week werd getroffen door een storing en vele telefoons en het noodnummer 112 onbereikbaar waren, dacht Lucassen: die antenne komt er niet voor niets. “We zijn te afhankelijk van technologie, ik betrap mezelf er ook op.”

Klaar voor de stroomuitval

Lucassen (42) woont met zijn zoontje Sky (12) op de bovenste verdieping van een flat met vier etages in Schiedam. Hij is een prepper (van het Engelse werkwoord to prepare) en bereidt zich voor op een noodsituatie. Hij kan thuis makkelijk een week overleven zonder voorzieningen van buitenaf. Op zijn arm staat in gothische letters het woord ‘charger’ getatoeëerd.

Lucassen wijst in zijn slaapkamer naar twee zonnepanelen aan de buitenkant van zijn raam. “Hiermee wek ik stroom op”, zegt hij. De panelen zijn met kabels aan twee accu’s uit scooters verbonden, waaruit Lucassen stroom kan tappen. “Een project van mij en mijn zoon”, zegt hij terwijl hij grijnzend de installatie bekijkt. “Hiermee kunnen we een week opladen.”

Vader en zoon oefenen samen in het preppen. “Ik leer hem vuur maken met een vuursteen of coördinaten lezen, maar altijd spelenderwijs”, zegt Lucassen. Zoontje Sky is naast hem gaan staan en knikt trots. “Pap, mag ik mijn survivalboek?”, zegt hij. “Ik wil even laten zien hoe ik water kan opvangen uit mist.” Even later komt hij aangesneld met een zichtbaar stukgelezen gids.

Overleven met minimale voorzieningen

Lucassen begon met preppen doordat in zijn vorige huis wel eens de stroom uit viel. De druppel was dat hij 24 uur in de kou zat omdat de verwarming door een storing niet werkte. Toen hij daarna ook nog zijn baan verloor is hij zich gaan verdiepen in het preppen. “Ik had minder geld en moest noodgedwongen zuiniger gaan leven. Nu ik weet hoe ik met minimale voorzieningen kan overleven, wil ik dat gebruiken voor als er in de toekomst een dag komt dat de voorzieningen uitvallen.”

Maar hij hekelt de huidige technologie niet. Sterker, hij houdt er van. Vol trots toont hij in zijn woonkamer zijn computer met vijf beeldschermen. Hierop maken vader en zoon hun YouTube videos. “Filmpjes over het buitenleven maar ook over hoe we ons voedsel drogen”, zegt Sky. Lucassen benadrukt: “Het is dus niet zo dat ik altijd off the grid leef. Ik geniet van het leven maar ben gewoon graag voorbereid.”

Zo heeft hij op enkele plekken buiten de stad rugtasjes verstopt met medicijnen voor zijn astma, pijnstillers, een vuursteen, waterfilters en een zakmes. Binnen is alles in huis om te overleven als de technologie faalt of voorzieningen als stroom en water uitvallen. “Ik heb altijd voor een week eten in huis: flessen water, eten in blik, rijst, melkpoeder. Ik maak mijn eten langer houdbaar door fruit te drogen.”

Om binnen warm te blijven en te kunnen koken heeft hij zakken met waxinelichtjes, een petroleumstel en een noodkachel. Op zijn balkon staat een gasbarbecue die hij aansteekt met zelfgemaakte aanmaakblokjes: watjes met daaromheen kaarsvet. Het kostte anderhalve week om die te maken.

“Ik wil er niet meer dan tien uur per week mee bezig zijn. Dat is ook niet gezond, dan kom je heel snel terecht in doemdenken”, zegt hij terwijl hij zijn rugzak wegzet. Hij moet naar de bank, Sky heeft een nieuwe pinpas nodig.

