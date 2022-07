Vijf weerstations in Nederland al door tropische temperatuurgrens

Meer lezen?

Op hete dagen maken grote bomen een wereld van verschil. Dat blijkt ook in Haarlem, onlangs uitgeroepen tot meest versteende stad van Nederland. Verslaggever Merijn van Nuland ging er kijken.

Om het thuis aangenaam koel te houden grijpen veel bewoners naar een ventilator of airco. Maar ook met simpele, natuurlijke oplossingen valt warmte te weren. Hoe? Dat leest u hier.

Overal in Europa is het droog en dat is de oorzaak van de lage hoeveelheid water in de Rijn – de rivier ontspringt in Zwitserland en loopt via Frankrijk en Duitsland naar Nederland. Dat leidt in grote delen van Nederland tot een dreigend gebrek aan zoet water.

Hevige bosbranden in het zuiden van Europa, code rood in het Verenigd Koninkrijk en uitzonderlijke temperaturen in Nederland. Is dit een wake-up call voor het klimaat?