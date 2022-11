Vier kabinetsplannen voor de toekomst van de landbouw

Het kabinet presenteerde vrijdag zeldzaam veel plannen voor natuur, landbouw en woningbouw. Met name boeren moeten de komende jaren aanpassen. Vier hoofdpunten.

Regelingen voor stoppende boeren

Hoe de langverwachte uitkoopregeling voor tweeduizend à drieduizend piekbelasters er precies uit komt te zien, blijft in de kabinetsbrief van vrijdag nog ongewis. In diverse media verscheen de afgelopen dagen het bericht dat deelnemende bedrijven 120 procent van de marktwaarde uitbetaald krijgen. Dat percentage staat nog niet op papier en kan minister Van der Wal van natuur en stikstof niet bevestigen.

Het kabinet spreekt van een percentage van ‘ruim boven de 100 procent’. Maar hoe ruim precies, hangt vooral van de Europese Commissie af. Brussel moet toetsen of de regeling voldoet aan de staatssteunregels. Over de gesprekken hierover met Europa toont Van der Wal zich optimistisch. “We laten nu ook zien dat de aanpak van de stikstofcrisis ons menens is.”

Ook veehouders die niet tot de groep piekbelasters behoren, kunnen overigens van een uitkoopregeling gebruikmaken. Zij krijgen dan 100 procent van de marktprijs vergoed, en dus niet méér dan dat. Voor piekbelasters geldt dat er ook andere opties zijn dan zich laten uitkopen. Zij mogen ook stikstof reduceren door hun bedrijfsvoering aan te passen.

Piekbelasters die niet met de overheid gaan praten over uitkoop of verlaging van hun uitstoot, nemen in feite een gok. Als de piekbelastersoperatie genoeg stikstofruimte oplevert om uit de impasse te komen, kan het zijn dat ze de dans ontspringen. Maar als de regeling niet voldoende stikstofruimte oplevert, zal de overheid juist bij hen aankloppen met dwingende maatregelen.

Geen vergunning meer op basis van emissiearme stal

Het wordt voor veehouders de komende tijd lastig om een nieuwe, innovatieve stal te bouwen. Dit soort ‘emissiearme stallen’ wordt door boeren en het kabinet juist gezien als een van de oplossingen voor de stikstofcrisis. Door mest en urine gescheiden op te vangen of door stallucht te zuiveren, ligt de uitstoot van zo’n nieuwe systeem – althans op papier – lager dan die van een traditionele stal.

Om deze reden mochten boeren en provincies bij een vergunningaanvraag rekenen met een veel lagere uitstoot per dier dan bij een traditionele stal. Maar omdat diverse rapporten inmiddels vraagtekens zetten bij de werking van de innovatieve stallen, wordt dat ijs juridisch steeds gladder. De Raad van State concludeerde bij drie melkveesystemen al dat de provincies bij een vergunningaanvraag niet langer mogen rekenen met de beloofde stikstofvermindering. Want: het is te onzeker of die vermindering daadwerkelijk optreedt.

Die onzekerheid is er in feite bij élk innovatief stalsysteem, concludeert het kabinet. Een vergunning mag daarom niet langer worden gebaseerd op de stikstofwinst die de huidige lijst van emissiearme systemen belooft. Daardoor wordt het voor boeren veel moeilijker om een vergunning te krijgen.

Dat kan met name in Noord-Brabant tot grote problemen leiden. Daar worden emissiearme stallen per 2024 verplicht voor veehouders die nu nog een oude stal hebben. Zij moeten de komende maanden hun vergunning aanvragen. Uitstel van deze aangescherpte staleisen ligt politiek erg gevoelig: de maatregel is al een keer opgeschoven en de Brabantse coalitie sneuvelde in 2019 vanwege het stallenbeleid.

Om de tafel met boerenorganisaties voor een landbouwakkoord

Landbouwminister Piet Adema wil met de boerenorganisaties om tafel gaan zitten om een akkoord te sluiten over de toekomst van de landbouw. Op advies van bemiddelaar Johan Remkes kiest de CU-minister de dialoog om een nieuw, duurzamer perspectief voor agrariërs te ontwikkelen. Zijn voorganger, Henk Staghouwer, moest van de Tweede Kamer zelf met een stevig plan komen, maar beet zich stuk op de weerbarstige materie en besloot af te treden.

Adema gooit het over een andere boeg door vertegenwoordigers van boeren uit te nodigen om een akkoord te sluiten, samen met natuurorganisaties en andere belanghebbenden in de landbouw en veeteelt, zoals veevoederbedrijven en zuivelfabrikanten.

De Tweede Kamer had liever dat de minister een minder omslachtige weg had gekozen om de boeren te stimuleren, en moet nu maar afwachten waar de minister volgend voorjaar mee komt. Adema’s inzet is in ieder geval dat de agrarische sector duurzamer en schoner gaat produceren, met meer oog voor natuur en klimaat. Bovenal wil Adema dat het Landbouwakkoord rust brengt in de verhitte discussie, en dat de boeren ‘duidelijkheid en zekerheid’ krijgen. Als voorschot op het toekomstige landbouwplan stelt de minister 226 miljoen euro beschikbaar om over te schakelen op duurzamer of biologische boeren.

Een hoger grondwaterpeil

Veel boeren krijgen naast de nieuwe stikstofplannen nóg een tegenvaller te verwerken: het grondwaterpeil moet verhoogd worden. Minister Mark Harbers (infrastructuur en water) maakte dat na afloop van de ministerraad bekend.

Het niveau van het grondwater wordt nu vaak kunstmatig laag gehouden, vanwege boerenbelangen. Veeteelt en landbouw gedijen beter bij een lage grondwaterstand, omdat koeien en zware tractoren anders wegzakken in te drassige grond. Het kabinet wil nu de stand van het grondwater met enkele tientallen centimeters verhogen om droogte tegen te gaan en te voorkomen dat de bodem – vooral in veenweidegebieden – te veel daalt. Daarbij komen namelijk broeikasgassen vrij als methaan, CO2 en lachgas.

Een grondwaterpeil van 20 tot 40 centimeter onder het oppervlak is beter voor de bodem. Op dit moment is het water op veel plekken pas op een halve meter of nog dieper te vinden. Een hogere stand van het grondwater voorkomt ook dat huizen verzakken.

Provincies krijgen van het kabinet een jaar de tijd om per gebied met een gerichte aanpak te komen, omdat de bodemsamenstelling in Nederland per regio verschilt. Ook dienen er meer zoetwatervoorraden te komen en mag er niet meer gebouwd worden in laaggelegen polders en uiterwaarden. Vanwege dreigende tekorten bij droogte moeten Nederlanders zuiniger aan gaan doen met water. Daarnaast moet het water beter worden vastgehouden. “Nederland is nu een vergiet, maar het moet een spons worden", zegt Harbers.

