Vette bonus voor Oranje én Koeman na herrijzenis in Hamburg

Een historische avond als die van 1988 kon het natuurlijk niet worden, maar een mooie en opnieuw wonderbaarlijke avond werd het wel. Destijds had Oranje (toen nog) West-Duitsland in het Volksparkstadion van Hamburg overmeesterd op weg naar de finale van het (ook nog gewonnen) EK. Nu troffen Duitsland en Nederland elkaar halverwege de kwalificatiereeks voor dat toernooi, of nog niet eens: geen stadium voor roem. Wel, zo bleek, voor een bonus voor Oranje, en een vette ook.

Nota bene voor het eerst sinds 2002 boekte Nederland een zege op Duitse bodem (2-4), in bepaald niet de eerste bewogen en in eigen voordeel omgebogen wedstrijd onder bondscoach Koeman. Zijn ploeg herstelde zich van weer een magere eerste helft met beweeglijker en vooral effectief spel na rust. Duitsland werd na de 2-3 nederlaag van maart in Amsterdam in de onderlinge verhoudingen achterhaald en daarmee werd een forse stap naar het EK 2020 gezet. Nu resten zwakkere tegenstanders, maandag eerst Estland.

Vroeg in een nadelige positie geduwd

Ook in Hamburg was Oranje, zoals recentelijk vaker tegen Duitsland, vroeg in een nadelige positie gemanoeuvreerd. Driemaal binnen een jaar hadden ze elkaar getroffen, Duitsland en Nederland, en in de veelal loze praatjes vooraf had Koeman gezegd dat ze elkaar waarschijnlijk niet meer konden verrassen. Toch willen trainers dan iets bedenken. Koeman had bedacht dat Dumfries, de toch bovenal wat wilde back van PSV, offensief moest spelen.

Nee, daarmee verras en verontrust je een tegenstander niet. Wie zich verrast toonde, was Promes, de aanvaller die zich in Oranje zo weinig kan laten zien. Nu moest hij al in de openingsfase verdedigen. Dat deed hij niet. Hij stond vast, zo argeloos als hij Klostermann, de Duitse man voor de rechterflank, uit zijn rug liet weglopen. Klostermann schoot de bal nog op doelman Cillessen, Gnabry trof daarna wel doel (1-0).

Nederlandse voetballers vechten een penalty aan. Beeld AP

Daarmee werd het al moeilijk voor Oranje, dat toch ondanks ongetwijfeld alle besprekingen na eerdere gaten die tegen de Duitsers waren gevallen, opnieuw op simpele wijze was opengereten. Eén splijtende pass van Kimmich, op Klostermann, en er was weer een gat gevonden. Duitsland kon zich terugtrekken en zich grotendeels beperken tot het loeren op foutjes bij de tegenstander (die er kwamen). Na een van de uitbraken kon nu Reus zich in de slotfase van de eerste helft volledig vrijlopen, na een passje van Kroos. Cillessen keerde zijn schot met één hand en hield Oranje daarmee nog in de wedstrijd.

Oranje zelf? Het is nu eenmaal geen ragfijne ploeg die Koeman met het in verscheidene geledingen toch beperkte aanbod heeft opgebouwd. Depay forceerde, zoals gauw in de aanval, waarin vaak veel van hem afhankelijk is. Dumfries werd in zijn alternatieve rol rustig opgevangen in het Duitse verdedigingsblok. En nee, doorslaggevende openingen konden in de eerste helft niet worden gevonden.

Team in opbouw

Frenkie de Jong was daarvoor op het middenveld de eerst aangewezen, op de centrale positie waarop hij bij Barcelona niet mag spelen. Maar niet vergeten mocht worden dat juist Duitsland in voorgaande wedstrijden al in staat was geweest vooral hem met een vol middenveld in te kapselen. Het ging vanavond aanvankelijk weinig anders. De Jong viel nog enigszins op als bal-afpakker, nauwelijks als de strateeg die hij zou moeten zijn.

Zou de ruststand, geen 2-0 toch zoals in de vorige twee duels met Duitsland, Oranje en Koeman nog moed kunnen geven, de ploeg en de coach die zich al vaker uit penibele situaties hadden weten te bevrijden? Duitsland is toch altijd ook nog een team in opbouw, onzeker vooral in de defensie. Zo waren met haperingen aan beide kanten ook nu de verschillen uiteindelijk weer klein.

Een schot van Wijnaldum was al door doelman Neuer gekeerd, toen Koeman besloot tot een dubbele wissel: Pröpper en debutant Malen wisselden De Roon en Dumfries af. En ja, weer konden ploeg en coach zich oprichten en opveren. Uitgerekend Frenkie de Jong kon de bal hoog in het doel tikken na een voorzet van Babel – zijn eerste interlanddoelpunt en daarmee, in niet voor het eerst een betere tweede helft, toch even in de schijnwerpers (1-1).

Nog mooier werd het, zoals al vaker onder Koeman. Een kopbal van Van Dijk was nog gestopt door Neuer, die moest buigen voor een eigen doelpunt van Tah, in het nauw gedreven door Babel, de wonderlijke aanvaller die je maar moeilijk als een volwaardige international kunt zien en die toch na rust voor de tegenstander lastig genoeg was (1-2).

Maar nog was het niet over in de opengebroken wedstrijd, met fouten over en weer kwalitatief niet altijd even acceptabel, maar onderhoudend des te meer. De Ligt werd door arbiter Dias op hands betrapt, Kroos benutte de strafschop onberispelijk (2-2). Daarna ontglipte Oranje weer, na een typerende opbouwfout bij Duitsland, nu van Kimmich. Depay en Wijnaldum speelden het in de ruimte snel uit, debutant Malen kon scoren (2-3).

Ja, het kan allemaal onder Koeman, de coach die zijn team weer nieuw leven inblies, met wissels nu en deugdelijke omzettingen in de plots wel dynamische voorste lijn. Depay, symbool van de herrijzenis na rust, gaf in een uitbraak nog maar een voorzet, Wijnaldum rondde af (2-4). De cijfers glinsterden Oranje en zijn weer kenmerkend grijnzende coach tegemoet – op de ingeslagen weg, ja, naar het EK.

