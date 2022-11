Verzetsmuseum rekent af met heldenhype. ‘Verzetsmensen hadden een bloedhekel aan het woord held!’

In het totaal vernieuwde Verzetsmuseum, dat deze week opent, zullen bezoekers het woord verzetsheld niet tegenkomen. Het museum spreekt over verzetsmensen of verzetsvrouwen of -mannen. Daarmee keert het zich tegen het tegenwoordige gestrooi met de term, een ontwikkeling die directeur Liesbeth van der Horst ‘moeilijk’ vindt.

“De verzetsheld is weer helemaal terug en dat stuit me tegen de borst”, zegt ze in een interview met deze krant. “Mensen kunnen heldhaftig zijn, maar zijn nooit 100 procent een held. Mensen worstelden en klooiden, ook in het verzet. Wij willen niet heroïseren, wij willen juist de menselijke kanten laten zien.”

Het museum heeft de negatievere aspecten van het verzet prominenter in beeld gebracht dan in de vorige vaste opstelling, die maar liefst 23 jaar onveranderd bleef. “Denk aan drugsgebruik door verzetsmensen, of een mislukte aanslag.” Voor dappere daden is in de vernieuwde opstelling, die vanaf 1 december te zien is, ‘uiteraard ook plaats’, zegt Van der Horst.

Rap stijgende lijn

“Het woord verzetsheld popt tegenwoordig overal op”, zegt ook Ismee Tames, die zich als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht bezighoudt met de geschiedenis en betekenis van verzet tegen onderdrukking en vervolging. In het complete krantenarchief van LexisNexis zie je de trend ook terug: wie zoekt op ‘verzetsheld’ ziet een rap stijgende lijn vanaf 2010, die nog harder stijgt vanaf 2019.

“Verzetsheld is een normale term geworden om mensen mee aan te duiden die op de een of andere manier iets met verzet te maken hadden. Met het verdwijnen van de oorlogsgeneraties is dat de manier geworden om aan lezers of luisteraars te communiceren om ‘wat voor iemand’ het gaat. Vroeger zou dat allerlei debat hebben opgeleverd”, zegt Tames.

De eerste aanzet tot herwaardering van verzethelden kwam van Marjan Schwegman in 2008, zij was toen directeur van het oorlogsdocumentatiecentrum het Niod. Ze riep historici op om de complexe figuur van de ‘held’ te onderzoeken. Daarvoor was het historische mode om voornamelijk de lelijke en slappe kanten van het verzet te belichten.

Aan Schwegmans oproep werd gehoor gegeven met allerlei biografieën over heldhaftige verzetsmensen, die soms ook letterlijk zo genoemd werden en over wie de schrijvers soms een moreel oordeel velden. Inmiddels zie je de term ook veel terug in de populaire cultuur, denk ook aan historische podcasts.

Het Verzetsmuseum gebruikte de term verzetsheld eerder overigens ook niet, alleen sporadisch op de website. Een belangrijke reden voor Van der Horst om het woord te vermijden, zijn de vele verzetsmensen die zij zelf ontmoette in de dertig jaar dat ze nu bij het museum werkt. “Die hadden een bloedhekel aan het woord held!”

