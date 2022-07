Vertrouwen wordt het uitgangspunt bij de controle op uitkeringen

Het kabinet gaat een streep zetten onder fraudebeleid waarin de overheid jarenlang streng was op elke kleine fout. Voortaan geldt er bij het controleren van uitkeringen een ander uitgangspunt: maatwerk en vertrouwen.

“De meeste mensen willen het goede doen”, schrijven minister van sociale zaken Karien van Gennip en minister voor armoedebeleid Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer waarin zij beschrijven hoe de aow, ww en bijstand voortaan gecontroleerd gaan worden. “Wij gaan uit van vertrouwen.”

De nieuwe voorschriften geven veel meer speelruimte aan gemeenten en uitkeringsinstanties om maatwerk te leveren. Maar ook de handhaving zelf wordt milder.

Een belangrijke verandering is dat uitkeringen nog maar maximaal vijf jaar na dato teruggevorderd kunnen worden na misbruik of onterechte uitbetaling. Nu is dat nog twintig jaar. Het leidt er soms toe dat ontvangers na een relatief kleine fout toch grote bedragen moeten terugbetalen.

Last lag bij de burger

Die termijn van twintig jaar vindt het kabinet achteraf te hardvochtig, blijkt uit de toelichting van de ministers. Het ‘legt een last bij de betrokken burger’ dat mensen over zo’n lange periode met bonnetjes en andere bewijzen moeten kunnen laten zien dat ze jaren eerder het recht hadden op de aow, ww of bijstand. Handhaving moet een ‘fair proces’ worden, aldus de ministers.

Als iemand bijvoorbeeld te laat heeft doorgegeven dat hij of zij is gaan samenwonen, of dat de gezinssituatie is veranderd, dan moet het te veel ontvangen bedrag nog steeds worden terugbetaald maar wordt de betalingsregeling minder rigide. Er komt meer tijd om de schuld af te lossen. Het kabinet vindt het belangrijk dat dat mensen ‘perspectief hebben op het einde van de schuld en met een schone lei kunnen beginnen’.

De afgelopen jaren stond de controle te veel in het teken van de jacht op fraude, erkent het kabinet. Het “alles op alles zetten om een (zeer) kleine groep fraudeurs na te jagen” wordt verleden tijd. De eerste aanname van de overheid is voortaan dat mensen “niet moedwillig misbruik maken van het stelsel, tenzij er aanwijzingen zijn voor het tegendeel”.

Boodschappenaffaire

Het kan daardoor gebeuren dat echte fraudeurs over een kortere periode geld terug hoeven te betalen, erkent het kabinet. Tegelijkertijd wil het echte fraude nog steeds aanpakken. Bij ernstig misbruik zou vaker justitie ingeschakeld kunnen worden. Ook krijgen de gemeenten en uitkeringsinstanties de mogelijkheid om sneller een uitkering te pauzeren of stop te zetten als iemand telkens onbereikbaar is, bijvoorbeeld bij vermoedens dat hij of zij naar het buitenland is vertrokken.

De nieuwe koers is een wens van de Tweede Kamer, die in 2020 protesteerde toen een vrouw in de bijstand 7000 euro moest terugbetalen omdat ze boodschappen cadeau had gekregen van haar moeder. Die ‘boodschappenaffaire’ leidde er samen met de toeslagenaffaire toe dat breed in de politiek de roep klinkt dat de overheid is doorgeslagen in het wantrouwen richting burgers. Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangekondigd “te werken aan een overheid die betrouwbaar, dienstbaar, dichtbij en rechtvaardig is”.

