‘Vergroot de rol van ouders bij aanpak jeugdcriminaliteit’

Daalt de jeugdcriminaliteit?

De cijfers over het aantal minderjarige verdachten laten het al jaren zien. De trend is dalend, met een kleine opleving in 2019. “Vanaf 2007 dalen de getallen drastisch”, zegt Weijers. “Het neemt nu iets toe, maar we zitten bij lange na niet op het niveau van 2000.”

Het aantal geregistreerde minderjarige verdachten lag in 2011 op 28,3 per 1000 minderjarigen. In 2021 was dat gedaald naar 12,4. Daling van jeugdcriminaliteit is een internationaal verschijnsel. “In Amerika is het al langer aan de gang, sinds eind vorige eeuw. Je ziet het ook in andere Europese landen waar over het algemeen sinds begin deze eeuw een afname is. In diverse landen zelfs spectaculair, net als in Nederland. Bij ons is er een halvering.”

Hoe komt dat? “Toegenomen welvaart is een van de verklaringen die onderzoekers geven”, zegt Weijers. “Maar die toename geldt niet voor alle maatschappelijke groepen. De tweede verklaring is de mate van beveiliging, zoals dubbele sloten, fietsen die allemaal goede sloten hebben, auto’s die beter zijn beveiligd. Dat is wel echt een factor. Derde verklaring: mogelijk is een deel van de jeugdcriminaliteit verschoven naar cybercrime.”