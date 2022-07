Verdrinken is zo gebeurd, zelfs in de Oosterplas

De sfeer is gemoedelijk, er wordt al wat pootje gebaad, een enkeling zwemt. En achter het grote koord met waarschuwingsbordje (Diepte: 2 meter), waagt zich zelfs iemand in het échte diepe. Dáár raak je met geen mogelijkheid nog de grond. Daar is het water donker, verraderlijk koud en tot wel twintig meter diep: de Oosterplas is een voormalige zandwinningslocatie.

Vijf jaar geleden verdronk daar een Poolse man. Hij was met vrienden gaan zwemmen, maar kwam niet meer terug van dat zwempartijtje. “Zijn vrienden merkten dat pas na enkele uren op; pas toen hebben ze het gemeld”, zegt Kirsten van der Winden (27), lid van de Bossche Vrijwillige Reddingsbrigade die op de Oosterplas toezicht houdt. Want er was waarschijnlijk drank in het spel. “Alcoholgebruik raden wij dan ook sterk af.”

Over dit drama is natuurlijk veel nagepraat. Vrijwilligers bij de Reddingsbrigade worden stevig opgeleid, hun diploma’s worden ook internationaal erkend en de onderlinge band is hecht. Destijds kwam slachtofferhulp nog langs, er was ook veel begrip en bijstand, vanuit het hoofdkantoor van de Reddingsbrigade Nederland, zegt Koen Verseveldt (27), de leider van het team van zondag aan de Oosterplas. Hij had destijds, net als Kirsten geen dienst. “Het was een ander team.”

Lifeguards Kirsten van der Winden en Koen Verseveldt, rukken uit met de reddingsboot om zwemmers te waarschuwen voor het diepe water achter de rode lijn. Beeld Ton Toemen

Het drama was toch vooral het bewijs dat alle zwemongelukken voorkomen eigenlijk onmogelijk is. “Hoe voller het water wordt, hoe minder zicht je hebt”, vat Van der Winden samen. Ze heeft dan ook een tip: ga nooit alleen het water in, dan kan het sneller fout gaan. “Want als je dan denkt: ‘Pff.. ik kan niet meer!, mis je meestal nog de energie om hulp in te roepen. Je begeleider kan dat dan wel.” Waarschijnlijk verklaart dat ook het grote aantal verdrinkingen van de afgelopen weken in open water. Net als dat lang niet iedereen goed kan zwemmen natuurlijk.

“En een verdrinking kan in tien, twintig seconden feit zijn”, weet Verseveldt. Het Baywatch-beeld van spectaculaire reddingen van paniekerig zwaaiende en schreeuwende zwemmers klopt helemaal niet, vindt hij. Verdrinken gaat, zeker bij kinderen, juist heel snel en geluidloos. Verseveldt: “Als je bijvoorbeeld een slok water binnen krijgt, verkrampt het strottenhoofd, krijg je geen adem meer en ontbreekt écht de kracht om hulp te roepen.” Dus, luidt het devies voor de reddingsbrigadepost op het strand van de Oosterplas: altijd de ogen gericht op het water, patrouille lopen over het strand als het druk is en, zo nodig, de boot in, om vandaar uit de massa ook nog eens te bekijken. Vandaar ook dat een vrijwilligersteam van de Reddingsbrigade al snel uit vijf leden bestaat, zoals vandaag.

Het team houdt tijdens hun ronde ook de uithoeken van het strand goed in de gaten. Beeld Ton Toemen

Het wordt inmiddels al behoorlijk druk op het strandje. Want de locatie van de Oosterplas is prima, zo tegen de rand van Den Bosch, zegt Okan Kenbor, die met zijn hele familie (ouders, broer, schoonzus en kinderen) in het zand is neergestreken. “Het strand is schoon, het water goed: we blijven hier de hele dag. Tenminste, als de kinderen hier hun middagslaapje kunnen doen.” Maar helaas, een uurtje later is het gezin vertrokken, juist op het heetst van de dag.

Lees ook:

Warm weer, veel meer zwemongelukken

Met het warme weer zoeken ook mensen die niet goed kunnen zwemmen verkoeling in het water. De reddingsbrigade maakt zich zorgen, want de afgelopen weken gebeurden daardoor meerdere dodelijke ongelukken. ‘Zonder diploma zou je niet het water in moeten.’

De Reddingsbrigade voerde zondag een recordaantal acties uit. ‘Gelukkig niet allemaal levensbedreigend’

De Reddingsbrigade Nederland verrichtte zondag een recordaantal hulpverleningsacties. De lifeguards kwamen voor 562 meldingen in actie, het vorige record was van vorig jaar, toen er 461 keer moest worden geholpen.