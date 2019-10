Verdachte opgepakt voor moord op advocaat Derk Wiersum

“Een arrestatieteam heeft dinsdagavond 1 oktober 2019 een verdachte aangehouden in verband met de moord op de advocaat Derk Wiersum”, laat de politie in een korte verklaring weten. “De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij deze moord.” De aanhouding vond plaats in een woning in Amsterdam.

Na de aanhouding is er een huiszoeking geweest in de woning. De politie verstrekt op dit moment verder geen bijzonderheden over de verdachte. Hij is overgebracht naar een cellencomplex waar hij in opdracht van de officier van justitie in volledige beperkingen is geplaatst.

Ook de witte bestelauto, een Opel Combo, is opgespoord, waarvan al was vastgesteld dat het om een gestolen wagen met vals kenteken ging. De politie is nog op zoek naar getuigen die de auto hebben zien staan of rijden in regio Amsterdam/Amstelland.

De politie laat weten dat er sinds de moord ‘onophoudelijk een groot team van rechercheurs’ aan het werk is geweest. “De officier van justitie heeft de beslissing genomen om bovengenoemde verdachte aan te houden.”

‘Meer aanhoudingen niet uitgesloten’

De chef van de recherche in Amsterdam, Olivier Dutilh, verwacht dat er meer aanhoudingen zullen volgen in het onderzoek naar de moord op advocaat Derk Wiersum. Dutilh baseert zich daarbij op de “creativiteit en intense samenwerking” van rechercheurs en forensisch specialisten in het onderzoeksteam. “Dat is een belangrijk fundament van het onderzoek.”

Ook wijst Dutilh op de middelen en technieken die in het onderzoek worden ingezet. Het onderzoeksteam dat aan de zaak werkt, is uitzonderlijk groot, vanwege de enorme impact van de moord, aldus de recherchebaas. Mensen van binnen en buiten het Amsterdamse korps zijn gerekruteerd. Ook specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zijn volop bij het onderzoek betrokken.

Marengo-proces

De 44-jarige advocaat Derk Wiersum werd woensdagmorgen 18 september voor zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert neergeschoten. Hij overleed ter plekke. Wiersum was advocaat van kroongetuige Nabil B., in het omvangrijke Marengo-proces. Hoofdverdachte in die zaak, Ridouan T., wordt ervan verdacht achter een reeks liquidaties en pogingen daartoe te zitten. Ook wordt hij gelinkt aan de moord op Wiersum. Tegen T. is een Europees opsporingsbevel uitgevaardigd.

