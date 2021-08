Verboden, maar populair: de wonderbaarlijke opkomst van de elektrische step

Elektrische steps zijn in opkomst. Toch wel wonderbaarlijk, want deze e-steps mogen de weg nog niet op. Maar E-stepfanaten zijn er al genoeg. ‘Zo kom ik niet bezweet aan.’

In grote steden zie je ze steeds meer op de fietspaden: een zwarte step die geruisloos tussen de fietsers door slalomt. De verkoop van e-steps zit in de lift. En dat terwijl de step nog steeds wacht op officiële goedkeuring en nog niet is toegestaan op de openbare weg.

Op het moment rijden er zo’n 167.000 e-steps rond in Nederland, stelt een marktonderzoek over elektrische voertuigen. Daar komen voor het einde van dit jaar nog eens 71.500 bij. Elektrische voertuigen zoals de e-step vallen flink in de smaak. Daarom verwachten winkels dat de stijging alleen maar voort zal duren. E-mobiliteitswinkel Fatdaddy verkoopt nu rond de 750 e-steps per maand. Dat waren er anderhalf jaar geleden nog ‘een kleine tien of twintig’, zegt een woordvoerder. “Als het zo door gaat, denken we vanaf volgend jaar 1500 e-steps per maand te verkopen.”

Volgens het onderzoek zijn gebruikers en potentiële kopers het vaakst mannen tussen de 18 en 34 jaar. Een step kost een flinke duit als je het vergelijkt met een goedkope tweedehands fiets. De meeste gebruikers zijn tussen de 350 en 1000 euro kwijt, maar de luxe modellen kunnen wel 2500 euro kosten. Maar, zegt Fatdaddy, voor een elektrisch voertuig zijn mensen bereid om meer te betalen. Een e-step draait volgens hen om gemakzucht en een pleziertje tijdens de dagelijkse tocht naar werk of winkel: “Je gaat harder dan te voet, langzamer dan op de brommer en je komt makkelijk op plekken waar je met de auto niet kunt komen.”

Gebruikers riskeren boetes of beslaglegging

Hoewel er dus al duizenden e-steps in gebruik zijn, zijn ze niet toegestaan op de openbare weg. Demissionair minister Van Nieuwenhuizen (infrastructuur en waterstaat) kondigde aan dat per 1 januari 2023 de toelating van de e-steps mogelijk wordt. Vanaf dan gelden nieuwe regels voor toetsing en keuring van lichte elektrische voertuigen (LEVs), waar de e-step onder valt. Volgens het ministerie zal de RDW, die over wegverkeer gaat, deze keuring bij elk model uitvoeren. Tijdens deze keuring moet gekeken worden naar de duurzaamheid, hoe de step rijdt en werkt en hoe veilig deze is voor de gebruiker en het verkeer.

Volgens de nieuwe regels mag de e-step maximaal 55 kilo wegen en rijden met een snelheid van maximaal 25 kilometer per uur. Om erop te rijden moet je 16 jaar of ouder zijn. Bestuurders hoeven geen rijbewijs te hebben en geen helm te dragen. Fatdaddy verwacht dat de e-step nog populairder zal worden, omdat er vanaf medio 2022 waarschijnlijk wél een helmplicht voor snorfietsen (waaronder scooters) zal gelden.

De koop en verkoop van voertuigen die niet op de openbare weg gebruikt mogen worden, is niet verboden. Maar het betekent wel dat een gebruiker onverzekerd de weg op gaat en een boete of beslaglegging riskeert. Die boetes zijn hoog: 380 euro. Exacte cijfers over het aantal boetes zijn niet bekend.

Tijl Vos Beeld Jean-Pierre Jans

‘Ik ben een stepjunkie en rij per dag wel een kilometer of dertig’ Tijl Vos (30) leent graag eventjes zijn e-step uit aan de Amsterdamse handhaving en politie, zodat zij ook weten hoe dat rijden nou voelt. “Ze vinden het vooral heel vet. Ik word vaker gestopt door handhaving die mij natuurlijk vertelt dat het niet mag, maar dan vertellen ze ook altijd wel dat zij in het buitenland een keertje op eentje hebben gereden. De politie is denk ik met andere dingen bezig, die laten me doorrijden. Zolang ik maar veilig ben. Ik rij met een helm en ga de stoep niet op. Ik heb in die drie jaar al een stuk of tien e-steps versleten. Ik gebruik ze echt iedere dag. Naar mijn werk, even boodschappen doen, bij vrienden op bezoek. Ik ben een echte step-junkie en rij op een dag met gemak een kilometer of dertig. Het is makkelijk en snel. Top voor de stukjes in de stad. Zo kom ik tenminste niet bezweet aan.”

Felix Hamer Beeld Jean-Pierre Jans

‘Ik gooi hem tijdens reizen door Europa zo achterin de auto’ Sinds Felix Hamer (37) zijn e-step weer terugkreeg na een beslaglegging door de Amsterdamse politie, rijdt hij eigenlijk alleen nog in het buitenland. “Ik reis veel door Europa met elektrische auto’s. Zo’n e-step is ideaal, want ik gooi hem tijdens de reis zo achterin de auto. Als de auto aan de laadpaal moet, rij ik even snel het centrum in. Die palen zijn toch vaak op industrieterreinen. Buitenland of hier, met een step ben ik flexibel. Inklappen en hij kan mee de trein in, makkelijker dan met een fiets. Sterker nog, mijn fiets is net weer gejat. Met mijn step gebeurt dat niet zo snel, die til ik altijd naar binnen. Nu laat ik hem jammer genoeg veel thuis staan. Ik heb er een maand of twee regelmatig mee gereden in Nederland en toen werd hij in beslag genomen. Ik kon hem uiteindelijk wel terugkrijgen, maar ben bang dat ik hem zo weer kwijt ben als ik de weg op ga. Balen, want we hebben het zo goed voor elkaar met die fietspaden.”

‘Ik voelde me een paria en besloot de step te verkopen’ Geert Lebbing (80) besloot om dagelijks boodschappen te doen, in plaats van eens per week. Zo graag reed hij op zijn e-step. “Daar sta je dan, op een plank met twee wielen, met je kop in de lucht. Een e-step is schoon, hij is stil, hij is klein en neemt weinig ruimte in op het fietspad. Er zitten veel voordelen aan, maar voor mij gaat het vooral om het plezier ervan. Ik heb er ruim een jaar mee gereden, boodschappen en de stad verkennen. Ik heb COPD en heb daardoor moeite met ademen. Ik kan wel fietsen, maar de e-step heeft mijn voorkeur. Driemaal ben ik aangehouden door de politie, het is tenslotte verboden. Op een gegeven moment voelde ik me een paria en besloot ik de step te verkopen. Nog steeds vraag ik mensen die erop rijden hoe ze dat doen, niet gepakt worden. Binnenkort gaan mijn vrouw en ik op vakantie naar Parijs en ik kan niet wachten om ze daar weer te gebruiken. Samen langs de Seine.”

Er zijn tientallen modellen en merken e-steps. Wat zijn de verschillen?

Te beginnen met de Veeley, de enige e-step die de keuring al heeft doorlopen en is goedgekeurd. De Veeley, een e-step van Nederlandse makelij, heeft een blauw kenteken, een uitklapbaar zadel, een achteruitkijkspiegeltje op het stuur, cruise control en brede banden. Door deze kenmerken valt de Veeley onder de categorie ‘bromfietsen’.

Alle andere e-steps worden ‘bijzondere bromfietsen’ genoemd en zijn van Aziatische merken. Segway bijvoorbeeld, ook wel bekend van een ander voertuig op twee grote wielen die je stuurt met je lichaamsgewicht. Een kleine selectie uit de tientallen merken die in de winkel liggen: Dualtron, Zero, Micro, Xianomi, Apollo en Skotero.

Na goedkeuring zouden deze e-steps ook 25 kilometer per uur mogen rijden. Sommige van deze e-steps kunnen de 60 kilometer per uur aantikken, maar hebben geen kenteken, zadel of spiegel zoals de Veeley. De e-steps kan dunnere banden hebben, maar sommige modellen rijden op kleinere versies van een dikke mountainbike band.

Bij de e-step zijn de banden even groot. Er zijn ook bijzondere bromfietsachtige steppen, die wel zijn goedgekeurd, met grote en verschillende wielen. Het voorwiel heeft het formaat van een fietswiel en de achterste band is een halve slag kleiner. De band van de e-step is nog weer kleiner.

Op slot via een app

Soms zit de motor alleen in het voorwiel, maar de aandrijving kan ook in beide wielen zitten. Sommige e-steps doe je op slot via een app. Ook de accugrootte kan verschillen per model.

Hoewel sommige modellen het plank-op-wielen idee volgen, zijn er ook e-steps met kleuren en design elementen zoals een breder of gebogen stuur. Een aantal wordt ook verkocht met een vaste bel en geïntegreerde voor- en achterlichten. Bijna alle stepjes die verkrijgbaar zijn, zijn zwart.

