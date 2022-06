Verandert er iets nu Holleeder voorgoed achter de tralies zit?

Willem Holleeder komt niet meer vrij. Hij gaat nog in cassatie nadat het gerechtshof hem vrijdag tot levenslang veroordeelde, maar de verwachting is niet dat er iets aan zijn straf verandert. Daarmee komt een einde aan een proces dat vijf jaar geleden begon. Een einde ook aan een tijdperk.

Het is niet iets om nostalgisch over te doen. Vraag dat maar aan de nabestaanden van de moorden die Holleeder liet plegen. Toch hing die sfeer wel een beetje om Holleeder heen. “De laatste van de oude Hollandse penoze”, zegt hoogleraar strafprocesrecht aan de Universiteit van Amsterdam Sven Brinkhoff. “In die zin is deze veroordeling wel een sluitstuk van de Hollandse netwerken, met in de jaren negentig Klaas Bruinsma die ook werd geliquideerd. Mink K. is er ook nog. Die is pas door Libanon uitgeleverd aan Nederland.”

Brinkhoff ziet dat ‘deze laatste mastodonten uit die tijd’ zijn ingehaald door nieuwe groepen. “Dat is een constant proces in het criminele milieu. Als ze uit het leven worden geschoten of wegvallen door ingrijpen van de overheid, dan komen er altijd nieuwe mensen. De drugshandel is zo lucratief. Dus ja, de uitspraak van het hof is een afsluiting, maar tegelijkertijd nemen anderen de handel over.”

Maakt het verschil?

Heeft het proces dan zin gehad? Of beter: maakt het enig verschil voor de bestrijding van criminaliteit? Het belang van het proces tegen Holleeder is dat het is gelukt om opdrachtgevers van liquidaties aan te pakken. “Met de veroordeling van Holleeder, en eerder met Dino Soerel, ben je uitgekomen bij de bedenkers, het brein. Het is belangrijk om als overheid te laten zien dat je bij die laag kunt komen, en niet blijft steken op het niveau van de uitvoerders", zegt Brinkhoff.

“Bij de zaak tegen de verdachten van de moord op Peter R. de Vries staan nu de uitvoerders terecht. Ook in die zaak is het goed als de overheid de opdrachtgevers in zicht krijgt. Maar dat is moeilijk. Opdrachtgevers blijven op afstand. Holleeder zelf was ook voorzichtig. Het is dat de schutters naar justitie zijn gestapt, anders was het heel moeilijk geworden om voldoende bewijs te krijgen.”

Of de veroordeling tot levenslang enig effect heeft op de georganiseerde criminaliteit, daarover is Brinkhoff sceptisch. Afschrikken doet de lange straf in elk geval niet, gezien het aantal liquidaties van de laatste jaren. “Dat is een treurige eindconclusie.”

Verplaatsing naar de bovenwereld

De liquidaties van de laatste jaren kennen zowel overeenkomsten als verschillen met de huurmoorden in de tijd van Holleeder. Een overeenkomst is dat ze even bruut zijn. Kees Houtman kwam in november 2005 thuis en wilde uit zijn auto stappen toen zijn vrouw en dochter zagen hoe iemand een pistool trok en hem doodschoot. Dat lijkt sterk op een aantal moorden van de afgelopen jaren, waarbij mensen ook in het bijzijn van hun kinderen werden doodgeschoten.

Thomas van der Bijl stond in april 2006 te stofzuigen in zijn café toen iemand binnenliep en zeven kogels op hem afvuurde. De schutter en handlanger waren ingehuurd door een moordmakelaar. Dat was Fred R., die later als kroongetuige naar justitie zou stappen. Ook de uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries werkten via een moordmakelaar.

Er is ook een groot verschil, zegt Brinkhoff. “Met de moorden op Derk Wiersum en Peter R. de Vries hebben de liquidaties zich verplaatst naar de bovenwereld. Dat is een nieuwe categorie geweld. Een met gevolgen. Er worden nu meer veiligheidsmaatregelen genomen, advocaten willen sommige zaken niet meer doen en justitie zal nadenken over het middel van kroongetuige als dat betekent dat er doden gaan vallen.”

Lees ook:

Willem Holleeder krijgt ook in hoger beroep levenslang voor moordopdrachten

Het gerechtshof Amsterdam heeft Willem Holleeder (64) vrijdag in hoger beroep veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het geven van een reeks moordopdrachten.