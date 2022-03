Vannacht in Oekraïne: Theater Marioepol bood onderdak aan honderden mensen; VN-veiligheidsraad met spoed bijeen

Het Theater in Marioepol dat woensdag getroffen zou zijn door een Russische luchtaanval, zou op het moment van het bombardement aan honderden mensen onderdak hebben geboden. Dat zegt het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken, dat Rusland beschuldigt van een oorlogsmisdaad. Onder het theater zou een speciaal ontwikkelde bunker hebben gezeten, waar mensen zich schuilhielden.

Ook zou er gewaarschuwd zijn dat er in het theater kinderen aanwezig waren. Op satellietbeelden van het Amerikaanse bedrijf Maxar Technologies was volgens CNN te zien dat buiten het gebouw ‘kinderen’ op de grond werd geschreven.

Op deze satellietfoto is te zien hoe het Russische woord voor 'kinderen' is geschreven buiten het theater in Marioepol. Beeld AFP

Verder is nog veel onduidelijk over het bombardement. Er is nog niets bekend over doden of gewonden. Het puin verhindert autoriteiten nog om de mensen te bereiken. Het gemeentebestuur van Marioepol stelt dat Russische troepen ‘doelbewust’ het gebouw hebben verwoest. “Een vreselijke en onmenselijke daad”, meldt het stadsbestuur via Telegram.

Burgemeester Melitopol weer vrij

De Oekraïense president Volodimir Zelenski bevestigde vannacht in zijn dagelijkse toespraak het bombardement op het theater. “Het gebouw is verwoest. Het aantal slachtoffers is niet bekend.”

Ook stelde Zelenski dat de ‘humanitaire corridors’ die burgers veilige aftocht moeten garanderen, woensdag niet gerespecteerd weren door de Russen. “Russische soldaten stoppen niet met schieten. Desondanks wisten 6.000 mensen, waaronder 2.000 kinderen de belegerde stad Marioepol te ontvluchten, zei hij. In de stad Sjernihiv zouden meerdere mensen om het leven gekomen zijn die “simpelweg in de rij stonden voor brood.”

Zelenski bevestigde ook dat de burgemeester van de stad Melitopol, Ivan Fedorov, weer vrij is. Op 11 maart werd Fedorov ontvoerd door Russische soldaten. Oekraïne liet negen Russische soldaten vrij in ruil voor Fedorov, vertelde Zelenski. Melitopol zou nog niet zijn ingenomen door de Russen.

Extra wapens vanuit de VS

Zelenski had woensdag nog gesproken voor het Amerikaanse Congres, waarna de Amerikaanse president Joe Biden Vladimir Poetin nog een ‘oorlogsmisdadiger’ noemde.

Die regering-Biden beloofde de Oekraïense regering daarop nog eens 800 miljoen dollar aan extra militaire hulp te geven, nadat er eerder al 200 miljoen beschikbaar was gesteld.

The Bipartisan Government Funding Bill includes $13.6B to address Russia's invasion of Ukraine and the impact on surrounding countries.



Putin's aggression against Ukraine has united people across America, united our two parties in Congress, and united the freedom-loving world. — Joe Biden (@JoeBiden) 16 maart 2022

Volgens The New York Times levert de VS nu honderd ‘kamikaze-drones’ aan Oekraïne. Verder gaan er 800 Stinger-luchtdoelraketten, 9000 antitankwapens en een reeks handvuurwapens, machinegeweren en granaatwerpers de Oekraïense kant op. De afgelopen weken werd Oekraïne al voorzien van Amerikaanse communicatieapparatuur en stoorzenders om te voorkomen dat Russische troepen met elkaar kunnen communiceren.

VN-veiligheidsraad met spoed bijeen

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt donderdag met spoed bijeen om de situatie in Oekraïne te bespreken. Volgens diplomatieke bronnen hebben VS, Frankrijk, Ierland, Noorwegen en Albanië de ontmoeting aangevraagd, nu Rusland meer aanvallen lijkt uit te voeren op burgerdoelen.

Rusland staat tot eind maart officieel nog aan het hoofd van de Veiligheidsraad.

Lees ook:

Een compromis lijkt langzaam dichterbij te komen, maar de Russische troepen ook

Een Navo-lidmaatschap voor Oekraïne zit er niet in, zei president Zelenski dinsdag opnieuw. Een compromis lijkt langzaam dichterbij te komen. Maar dat geldt ook voor de Russische agressie, merken de inwoners van Kiev.