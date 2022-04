Vannacht in Oekraïne: Rusland wint snel terrein in Loegansk

Het Russische leger wint snel terrein in het oosten van Oekraïne. 80 procent van de provincie Loegansk zou inmiddels in handen zijn van Russische troepen, meldt de Oekraïense gouverneur Serhij Hajdaj.

De steden Popasna en Roebizjne worden momenteel ‘gedeeltelijk’ bezet door het Russische leger, zegt Hajdaj. Oekraïne meldde vorige week nog dat Russische pogingen om die plaatsen in te nemen mislukten. De stad Kreminna werd dinsdag al veroverd door Rusland. Zo'n 30 procent van Loegansk was voor de Russische inval al in handen van pro-Russische separatisten.

‘Azovstal voor de lunch in Russische handen’

En het kan ook niet lang duren voordat staalfabriek Azovstal in Marioepol volledig onder Russische controle komt, stelt de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadirov. “Voor of misschien na de lunch zal het terrein volledig gecontroleerd worden door Rusland.” Kadirov is met zijn Tsjetsjeense bataljon actief met de overname van Marioepol.

Azovstal is het laatste Oekraïense bolwerk in de zuidelijke havenstad. Naast militairen zouden zich daar ook zo'n duizend burgers bevinden, aldus de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Rusland gaf de Oekraïners in de fabriek al verschillende ultimatums om zich over te geven, maar daar werd tot nu toe niet aan toegegeven.

De bewering van de berucht Tsjetsjeense leider kan nog niet onafhankelijk worden geverifieerd. Een bevelhebber van de laatste Oekraïense troepen in de stad zei woensdag nog wel dat het verzet “waarschijnlijk de laatste dagen mogelijk zelfs de laatste uren tegemoet gaat”.

Gisteren kwamen er nog zware rookwolken uit de staalfabriek van Azovstal. Beeld REUTERS

Nieuwe sancties VS

Het Amerikaanse ministerie van financiën heeft woensdag nieuwe sancties aangekondigd tegen Rusland. De sancties zijn vooral gericht tegen de bank Transkapitalbank en een netwerk rond Konstantin Malofeev, dat geholpen zou hebben sancties tegen Rusland te omzeilen.

Door de sancties heeft Transkapitalbank nu geen toegang meer tot internationale financiële netwerken. Instellingen of individuen uit de VS of die daar actief zijn, mogen geen zaken meer doen doen met de Russische bank.

De bank zou zijn eigen financiële systeem online op hebben gezet, met toegang voor banken uit China en het Midden-Oosten. Op die manier was internationaal betalingsverkeer toch mogelijk zonder het interbancaire systeem SWIFT of het Amerikaanse bankensysteem. Ook andere bedrijven en instellingen zouden via het systeem van Transkapitalbank sancties kunnen omzeilen.

Ook komt een extra veertigtal van personen en entiteiten op de zwarte lijst van de Amerikanen. Deze worden beschuldigd van het vergemakkelijken van het omzeilen van de sancties. Daarnaast komen op de lijst een aantal Russische bedrijven die betrokken zijn bij cryptomining.

Secretaris generaal VN wil in gesprek met Zelenski en Poetin

Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, wil in gesprek met de Russische president Vladimir Poetin en de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Guterres heeft naar beide staatshoofden brieven gestuurd waarin hij vraagt om een ontmoeting, meldt een woordvoerder van de VN.

Antonio Guterres Beeld ANP / EPA

Guterres wil met Zelenski en Poetin in gesprek over vredesonderhandelingen. Hij is bereid om Poetin in Moskou op te zoeken, en Zelenski in Kiev. De leiders hebben nog niet gereageerd op het verzoek.

