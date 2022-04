Vannacht in Oekraïne: brand op Russisch oorlogsschip, Oekraïne claimt raketaanval

Op het Russische oorlogsschip Moskva brak vannacht brand uit, waarna het schip werd geëvacueerd. Het schip is zwaar beschadigd, meldt het Russische Ministerie van Defensie. Volgens de Russen ontplofte er munitie aan boord. Oekraïne claimt het schip te hebben geraakt met twee raketten. Rusland zegt echter niets over een eventuele aanval.

Het Russische leger zegt nu de oorzaak van de brand te willen onderzoeken. Woensdag meldden de Oekraïense gouverneur in Odessa en Oekraïense media al dat de Moskva door Neptune-kruisraketten was geraakt, maar dat is niet onafhankelijk geverifieerd. De gouverneur in Odessa schrijft op Telegram dat “het schip nu precies daar is waar het door onze soldaten naartoe werd gestuurd”.

Aan het begin van de oorlog in Oekraïne werd het schip gebruikt om Slangeneiland te veroveren.

Of er gewonden en doden zijn als gevolg van de brand is nog niet duidelijk. Volgens Oekraïense autoriteiten is er op het schip plek voor ruim 500 bemanningsleden.

Oekraïne onderhandelt over krijgsgevangenen

Ondertussen onderhandelen Oekraïne en Rusland over de vrijlating van 169 van de Oekraïense Nationale Garde die gevangen werden genomen bij de kerncentrale in Tsjernobyl. Dat meldt de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken, Denis Monastirski op Telegram.

De laatste ontwikkelingen en gebeurtenissen in en rondom de oorlog in Oekraïne volgt u in ons liveblog.

“Tsjernobyl is een tragische bladzijde in onze geschiedenis. Helaas moeten we mededelen dat hier 169 militairen gevangenen van de Nationale Garde gevangen zijn genomen.” Sommigen van de krijgsgevangen zouden zich bevinden in Wit-Rusland, anderen in Rusland zelf. Monastirski houdt er rekening mee dat ze pas na een flinke tijd vrij zullen komen, terwijl ze onder erbarmelijke omstandigheden worden vastgehouden.

VS overwegen hoge functionaris naar Kiev te sturen

De Verenigde Staten overwegen voor het eerst sinds de uitbraak van de oorlog een hoge functionaris naar de Oekraïense hoofdstad Kiev te sturen. The New York Times schrijft dat op basis van een anonieme bron.

De bron benadrukt dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat president Joe Biden zelf of vicepresident Kamala Harris naar Oekraïne af zal reizen. De veiligheidseisen voor een president of vicepresident zouden niet haalbaar zijn in het door oorlog getroffen land. Biden bezocht vorige maand nog wel buurland Polen.

Het bezoek van de Amerikaanse functionaris zal om veiligheidsoverwegingen niet aangekondigd worden, en moet dienen als steunbetuiging aan Oekraïne.

Afgelopen week hebben verschillende westerse leiders Kiev al bezocht. Onder anderen de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, EU-buitenlandchef Josep Borell en de Britse premier Boris Johnson hebben de Oekraïense president Volodimir Zelenski in de hoofdstad opgezocht.

