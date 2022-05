Vannacht in Oekraïne: Azovstal-fabriek gebombardeerd, Rusland oefent met kernraketten

Het terrein van de Azovstal-fabriek in Marioepol wordt flink onder vuur genomen door het Russische leger. Het laatste bastion van het Oekraïense leger in de havenstad zou zelfs zijn gebombardeerd. Op satellietbeelden gepubliceerd door The New York Times zijn zwartgeblakerde gebouwen te zien. Ook de BBC deelt een video waarop zware explosies en rookwolken zijn te zien boven het complex.

Gisteravond meldde Oekraïne al dat Russische militairen na een bestorming van twee dagen de fabriek zijn binnengedrongen. Er zou nog wel contact zijn tussen de Oekraïense regering en de Oekraïense troepen die het complex verdedigen. Het Kremlin ontkent dat er sprake is van een bestorming.

344 burgers hebben Marioepol woensdag wel kunnen verlaten, aldus de Oekraïense regering. Het is niet duidelijk hoeveel daarvan uit de Azovstal-fabriek komen. Er zouden nog honderden burgers in de fabriek schuilen. Het Russische legers kondigde aan ook donderdag, vrijdag en zaterdag humanitaire corridors te organiseren voor de evacuaties van burgers.

Proef met kernraketten

Terwijl de Russische grondtroepen proberen het zuiden en oosten van Oekraïne in handen te krijgen, stuurt het Russische leger raketten af op doelen verspreid over het land. Dat meldt het Britse leger. De raketten raken niet alleen militaire doelwitten, maar ook scholen, ziekenhuizen en flats in steden als Odessa en Cherson. De Russen hopen de Oekraïense toegang tot de Zwarte Zee te blokkeren. Dat zou de economie van het land flink verzwakken.

Het Russische leger oefende gisteren ook al met raketten waar eventueel een kernkop op zou kunnen, meldde het Russische ministerie van defensie. In Kaliningrad, de Russische enclave tussen Polen en Litouwen, oefenden meer dan 100 militairen met simulatie-aanvallen op vliegvelden en commandoposten van een fictieve vijand.

De Russische president Vladimir Poetin waarschuwde vlak na de invasie in Oekraïne al aan voor een bliksemsnelle vergelding als het Westen betrokken zou raken bij het conflict. Hij zou het gebruik van nucleaire wapens daarbij niet schuwen. Op de Russische staatstelevisie is de afgelopen dagen al meer aandacht voor het gebruik van kernwapens.

Oekraïne overweegt versoepeling uitreisverbod

Op dit moment mogen Oekraïense mannen tussen de 18 en 60 jaar oud het land niet verlaten. De Oekraïense regering overweegt nu om dat beleid te versoepelen. “Er wordt momenteel besproken of bepaalde categorieën minstens voor korte tijd naar het buitenland mogen gaan”, verklaarde Oleksi Arestovytsj, een raadgever van de Oekraïense president Volodimir Zelenski, op de Oekraïense televisie.

De versoepeling kan nog wel wat tijd in beslag nemen, zegt Arestovytsj, en zou onder meer gelden voor zakenmannen en wetenschappers. Op dit moment gelden er al uitzonderingen voor vaders die drie of meer minderjarige kinderen hebben en alleenstaande vaders van minderjarige kinderen of kinderen met een handicap.

