Van Laarhoven kan zijn straf uitzitten in Nederland, maar waarom zijn vrouw niet?

Het moet een hard gelag voor hem zijn. Johan van Laarhoven (58), in Thailand veroordeeld tot 75 jaar celstraf wegens het witwassen van drugsgeld, zit in het vliegtuig omdat hij zijn straf in Nederland mag uitzitten. Maar zijn vrouw, die in Nederland zelfs nooit verdachte is geweest, blijft in een Thaise cel achter.

Dat verschil wordt veroorzaakt door de werking van de zogenaamde Wots, de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen. Die regelt dat Nederlanders die in het buitenland zijn veroordeeld, hun straf in eigen land mogen uitzitten. De duur van de celstraf wordt dan ook vertaald naar Nederlandse maatstaven. Voor Van Laarhoven is dat 10 jaar en 8 maanden, de Nederlandse maximumstraf voor de feiten waarvoor hij in Thailand is veroordeeld. De tijd die hij in Thailand heeft vastgezeten (5 jaar en 6 maanden) wordt daar vanaf getrokken, zodat Van Laarhoven hier formeel nog 5 jaar moet zitten. Dat zal in de praktijk een stuk minder zijn, omdat hij na twee derde van zijn straf in aanmerking komt voor een voorwaardelijke invrijheidsstelling. Wel krijgt Van Laarhoven bij aankomst op Schiphol vandaag waarschijnlijk een dagvaarding uitgereikt voor het Nederlandse deel van de vervolging voor witwassen, belastingontduiking en deelname aan een criminele organisatie.

Wots en Wets Sinds 1 november 2012 geldt voor de meeste EU-landen de ‘Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties’ (Wets). De veroordeelde kan verzoeken om de opgelegde straf over te dragen aan Nederland. Voor landen buiten de EU geldt de Wots (Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen), die in een afzonderlijk verdrag met staten moet worden vastgelegd. Nederland heeft met zestig landen zo’n afspraak. In 2012 verhuisden er 142 Nederlandse gedetineerden naar een Nederlandse cel, in 2017 waren dat er 226. In het buitenland zitten nu zo’n 2000 Nederlanders vast, van wie een kleine helft voor drugsgerelateerde delicten.

Voor Van Laarhovens vrouw Kaen-In die in Thailand een straf van 11 jaar uitzit, geldt dit allemaal niet. Dat komt eenvoudigweg omdat zij niet over de Nederlandse nationaliteit beschikt, en daarom ook niet voor de Wots in aanmerking komt. Minister Grapperhaus (justitie) heeft al wel laten weten dat Nederland er alles aan doet om ook haar vrij te krijgen. Dat zij achterblijft is des te pijnlijker, omdat zij vastzit door een ‘verschrijving’ van de Nederlandse justitie. Hoewel zij in Nederland alleen maar ‘getuige’ was in de zaak tegen haar man, bestempelde justitie haar in een rechtshulpverzoek aan Thailand als ‘verdachte’.

Onhandig optreden van Nederland

De affaire rond Van Laarhoven ontstond bij zijn arrestatie in 2014, of eigenlijk in het jaar daarvoor toen Nederland op een nogal onhandige manier contact zocht met de autoriteiten in Bangkok. Van Laarhoven woonde al sinds 2011 in Thailand. Hij was daar met ‘pensioen’ en wilde het geld dat hij eerder had verdiend met zijn miljoenenbedrijf The Grass Company, met coffeeshops in Brabant, onder de palmbomen en in een prettig klimaat uitgeven.

De Nederlandse justitie vermoedde dat hij in zijn coffeeshops veel meer hasj had verhandeld dan was toegestaan én dat hij zijn geld via Luxemburg en de Britse Maagdeneilanden aan de belasting had onttrokken. Dat geld investeerde hij volgens justitie weer in Thais onroerend goed.

Aanvankelijk probeerde de Nederlandse justitie Thailand te bewegen mee te doen met het Nederlandse onderzoek, door zijn telefoon af te tappen of beslag te leggen op zijn goederen. Maar toen medewerking te lang op zich liet wachten, stelde een Nederlandse contactpersoon van de politie aan de Thaise collega’s voor om dan maar zelf een zaak tegen hem te beginnen.

In een document werd hij door Nederland beschreven als een grote drugsbaas die samen met zijn broer aan het hoofd stond van een internationale drugsbende. Ook zijn vrouw werd als verdachte van drugsdelicten genoemd, terwijl in Nederland nooit een onderzoek tegen haar heeft gelopen. Daar wisten de Thai wel raad mee: Het echtpaar werd opgepakt en tot lange gevangenisstraffen veroordeeld.

Dat bleef in Nederland niet onopgemerkt. Familie, advocaten, Tweede Kamerleden en BN’ers zoals tv-maker Filemon Wesselink spanden zich voor hen in; de actiegroep Justice for Johan haalde in 2017 duizenden handtekeningen op. Volgens hen is Van Laarhoven het slachtoffer geworden van het ‘hypocriete drugsbeleid’ van Nederland, waar de verkoop van wiet onder strenge voorwaarden wordt gedoogd.

Het perspectief werd uit het oog verloren

Ook de Nationale Ombudsman ging zich er mee bemoeien. Die concludeerde dat het openbaar ministerie erg onzorgvuldig is geweest met het rechtshulpverzoek, omdat de gevolgen (een zeer lange straf onder erbarmelijke omstandigheden) voor Van Laarhoven en zijn vrouw zo ingrijpend waren. Dat perspectief ‘is uit het oog verloren.’

Dat kritische rapport leidde er weer toe dat minister Grapperhaus in augustus vorig naar Thailand reisde, om persoonlijk aan de Thaise premier, generaal Prayut Chan-o-cha, te vragen of Van Laarhoven naar Nederland kon worden overgebracht. Daarna hebben ambtenaren verder onderhandeld.

Bij de aankomst op Schiphol is het nog onduidelijk hoe de zaak zich verder ontwikkelt. De familie wil dat Van Laarhoven die door zijn detentie lichamelijke klachten heeft, wordt opgenomen in een ziekenhuis. Maar Grapperhaus heeft al laten weten dat als daarvan al sprake is, dit een penitentiair ziekenhuis zal zijn, want van Laarhoven gaat in Nederland eerst achter de tralies. Hij komt op termijn mogelijk wel in aanmerking voor gratie, liet minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) weten.

Ook blijft onduidelijk hoe Van Laarhovens Nederlandse strafzaak wordt afgehandeld. Er zou sprake zijn van onderhandelingen, waardoor hij er met een schikking vanaf kan komen. Daarnaast overweegt zijn advocaat Gerard Spong op zijn beurt Nederland aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen.

Minister Grapperhaus van justitie had in augustus vorig jaar in Thailand een 'bemoedigend gesprek' over de uitlevering van oud-coffeeshophouder Johan Van Laarhoven en zijn vrouw, die daar lange celstraffen uitzitten voor het witwassen van drugsgeld. Ook de advocaat van de Van Laarhovens, Sydney Smeets van Spong Advocaten, was 'zeer verheugd' over de positieve geluiden uit Thailand.