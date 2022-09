Van der Poel stapt af op WK na nacht op politiebureau

Een nacht op het politiebureau, en niet in zijn eigen bed. Voor Mathieu van der Poel is het WK in Australië al voor de race uitgelopen op een enorme deceptie. Na een ruzie in het hotel met twee tienermeiden werd hij enkele uren meegenomen voor verhoor. Hij kwam nog wel naar de start, maar stapte na dertig kilometer af.

Het is, in zijn eigen woorden, ‘een ramp’ voor Van der Poel, tijdens een WK dat voor Nederland met enkele coronagevallen in de ploeg en de val van Van Vleuten zeker niet rimpelloos verloopt. Van der Poel (27) ergerde zich aan enkele kinderen op de gang van het Novotel-hotel in Sydney, waar de Nederlandse ploeg verblijft. Die kinderen renden volgens de Nederlander over de gang, maakten veel lawaai en deden een spelletje belletje-trekken: ze klopten op deuren en renden daarna weg. Na drie keer was het voor Van der Poel genoeg. Naar verluidt was hij ‘er helemaal klaar mee’ en ‘escaleerde het een beetje’, zoals hij bij de NOS zei.

Het is nog onduidelijk wat er op de gang precies is gebeurd. Volgens een statement van de lokale politie werden twee meisjes van dertien en veertien jaar geduwd, waarbij een van hen op de grond viel en de ander tegen de muur botste een schaafwond op de elleboog opliep. Van der Poel ontkent dat hij de twee heeft ‘vastgepakt’.

Beschuldigd van agressie

Van der Poel ging om 21.00 uur slapen. Volgens de politie kwam er een melding binnen om 22.40 uur. De Nederlander werd voor ondervraging meegenomen naar een politiebureau, en was naar eigen zeggen om 04.00 uur terug op de kamer. Hij werd vrijgelaten op voorwaarde dat hij dinsdag een verklaring komt afleggen. Hij wordt beschuldigd van agressie.

Van der Poel ging nog wel naar de start, gaf enkele interviews met de mededeling dat hij hoopte op adrenaline te koersen, maar zijn wedstrijd was al voorbij. In de race gaf Van der Poel bij de eerste bevoorrading na dertig kilometer op. Een van de grote favorieten kon niet meespelen voor een wereldtitel, na een incident waar hij zelf schuld aan had.

Hij verbleef na zijn uitstappen enige tijd in een camper aan de finish, samen met zijn teambaas en vertrouwenspersoon Christoph Roodhooft. Terwijl Roodhooft aan de ene kant van het busje met de pers praatte, stapte Van der Poel aan de andere kant uit om in een andere auto terug te gaan naar het hotel. Hij mag Australië niet verlaten, moet dinsdag nog een verklaring afgeven. Roodhooft, tegen de NOS: “Maar mentaal is hij gebroken.”

Geen privéhotel

Het is nog onduidelijk wie er vannacht bij Van der Poel is gebleven. Vanwege de hoge kosten is vanuit de bond ervoor gekozen zoveel staf als mogelijk niet naar Australië te laten afreizen. Het is overigens niet vreemd dat hotelkamers van renners en andere gasten dicht bij elkaar liggen. Ploegen krijgen bovendien vanuit de internationale wielerunie UCI hotelopties aangeboden. Dat is geen privéhotel: het is zeker in grote hotels mogelijk dat er andere gasten zijn. Alleen in de coronaperiode werden sommige vleugels afgesloten voor niet-renners.

Hoewel het hotel door de KNWU wordt geboekt, hoeven renners in overleg er niet te verblijven. Zo regelde Ellen van Dijk deze week haar eigen appartement, omdat ze zo dichter bij het parcours kon blijven.