Utrechtse scholen gaan aan de waterfles vanwege loden waterleidingen

Zes Utrechtse scholen moeten aan het water uit de fles. De gemeente heeft in de leidingen uit hun gebouwen die ouder zijn dan zestig jaar, verhoogde concentraties lood in het water gevonden.

Bij één school zijn er waarschijnlijk loden waterleidingen aanwezig, bij de andere wordt dit nog onderzocht. De hoge concentratie lood kan ook worden veroorzaakt door leidingen die naar het gebouw toelopen. Waterbedrijf Vitens doet nader onderzoek. Lood is vooral schadelijk voor kinderen tot acht jaar en ongeboren baby’s. Teveel inname van vervuild water kan invloed hebben op de ontwikkeling van de hersenen en kan leiden tot een lager IQ.

Utrecht stelde een maand geleden een onderzoek in naar de aanwezigheid van dit soort leidingen in schoolgebouwen en kinderdagverblijven in de stad. Wethouder Eelco Eerenberg maakte donderdagavond de resultaten van de watermonsters van de eerste 25 gebouwen bekend. Bij 46 andere panden volgt nog een ‘quickscan’. Deze uitkomst wordt volgende week bekend.

Controle bij alle basisscholen

Oude loden waterleidingen veroorzaken steeds meer rumoer. De PO-raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, heeft alle Nederlandse basisscholen opgeroepen om samen met gemeenten te controleren of er nog loden leidingen aanwezig zijn. In gebouwen van voor 1960 is die kans er, tot 1945 was het gebruikelijk in de bouw om loden waterleidingen aan te leggen.

In Amsterdam gebeurt al wat de PO-raad wil. Daar liggen de loden leidingen ook nog in veel woningen. Op verschillende plekken in de hoofdstad halen bewoners water uit kraantjes buiten, of drinken ze water uit een fles. Vanwege de Amsterdamse onrust kwamen ook Utrecht en Rotterdam in actie.

Aanleiding voor de bezorgdheid over loden waterleidingen is een onderzoek van de Gezondheidsraad dat in november vorig jaar naar buiten kwam. De raad schatte dat zo’n 200.000 koopwoningen ongezond drinkwater hebben door loodvervuiling. Uit het onderzoek bleek dat ook lagere concentraties lood schadelijker voor de gezondheid kunnen zijn dan vooraf gedacht.

De Gezondheidsraad adviseerde de resterende loden leidingen in oude huizen en scholen te saneren. In afwachting daarvan beveelde de raad risicogroepen aan om flessenwater te gebruiken.

