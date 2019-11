Ultimatum bonden: ‘Politiemensen zijn door een rietje aan het ademhalen’

De politie loopt op haar tandvlees, zeggen de vier politievakbonden in Nederland. Tijdens een gezamenlijke persconferentie donderdagmorgen stelden zij de minister, de politietop, de burgemeesters en het Openbaar Ministerie een ultimatum: voor 1 januari komend jaar moeten zij ‘harde keuzes’ maken over hoe de politie wordt ingezet.

De werkdruk en het personeelstekort dwingen de politie zelf nu tot ‘onverantwoorde en ongezonde keuzes’, aldus de ACP, NPB, VMHP en ANPV. Zo komt het voor dat een wijkagent maar een keer in de twee weken een ronde kan maken door zijn wijk, of moet een heel rechercheteam dat zware criminaliteit onderzoekt worden opgeheven om meer blauw op straat te krijgen, zoals donderdag in Amsterdam gebeurde. Daardoor moeten onderzoeken worden afgebroken of op de plank blijven liggen.

“Er is sprake van een oneindige opstapeling van het aantal taken die de politie moet uitvoeren en daar is de capaciteit gewoon niet voor beschikbaar”, zegt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. In de ruim 35 jaar dat hij in de sector werkt heeft hij dit naar eigen zeggen nog niet eerder meegemaakt. “Het water staat ons niet aan de lippen maar tot over de ogen. Ik denk dat de collega’s het gevoel hebben dat ze door een rietje aan het ademhalen zijn.”

Zware wissel op privéleven

Velen klagen dat het werk een veel te zware wissel trekt op hun privéleven, blijkt uit een enquête waaraan 3700 politiemensen meededen. “Dat schiet er bij politiemensen volledig bij in, mensen slapen heel weinig, uitrusten is er niet meer bij, de belasting is fenomenaal. Dat zie je terug in het ziekteverzuim”, zegt Van de Kamp.

Het is niet voor het eerst dat de politiebonden bij de politiek klagen over de werkdruk en het personeelstekort. Dat is de afgelopen jaren regelmatig gebeurd, maar vaak hebben de bonden, en ook de korpsleiding, het gevoel dat hun noodsignalen niet aankomen en hun klachten aan dovemansoren zijn gericht. Nu ligt er een ultimatum op tafel aan de politiek en de andere partijen die het gezag hebben over de politie.

“Zij zijn de opdrachtgevers van de politie en dat betekent dat zij de keuze moeten maken wat je dan niet meer doet. Zij moeten dat ook uitleggen aan de samenleving, want anders kijkt iedereen er de politie op aan en dat mag niet zo zijn”, zegt Van de Kamp.

Tijdelijk geen lage boetes innen

De bonden doen zelf een aantal suggesties om de werkdruk te verlichten. Zo zou het aantal evenementen waar de politie moet opdraven kunnen worden verminderd door meer particuliere beveiligers in te huren, zouden verwarde personen voortaan door de GGZ moeten worden opgevangen, of zou het innen van boetes onder de 250 euro tijdelijk kunnen worden stopgezet.

Ook stellen de bonden voor om een aantal administratieve taken die politiemensen nu moeten doen, te schrappen of over te dragen aan extra administratief personeel. “Veel interne administratie, de verantwoordingen, de oneindige hoeveelheid controles en verantwoordingsverplichtingen, stop daar gewoon mee”, zegt de ACP-voorzitter. “De organisatie kan zelf ook dingen verbeteren, signaleerden veel collega’s in de enquête.”

Blik rechercheurs opentrekken

De bonden willen dat er structureel meer geld voor de politie wordt uitgetrokken. Toch zal dat niet betekenen dat de problemen snel zijn opgelost. “Politiemensen werven, selecteren en opleiden kost tijd. Nu is het zo dat pas als er iemand weggaat, wij er extra mensen bij krijgen. Dat is veel te weinig. Als we een nieuw rechercheteam willen optuigen is er geen blik rechercheurs dat we open kunnen trekken. Die moet je ergens anders weghalen, dus je krijgt een waterbedeffect. Dat voortdurende geschipper moet echt afgelopen zijn.”

Uiterlijk op 1 januari willen de bonden horen welke keuzes de politiek gaat maken. Daarna zullen de leden van de politiebonden worden geraadpleegd, zegt Van de Kamp, die niets uitsluit, ook acties niet. “Maar ik ga er vanuit dat iedereen de noodzaak nu wel begrijpt.”

Lees ook:

De publieke sector is zo ver uitgekleed, werknemers pikken het niet meer

Hoge werkdruk, personeelstekorten en lage salarissen. Terwijl het kabinet de dividendbelasting wil afschaffen, kraakt de publieke sector in zijn voegen. De ontevreden leraren van PO in actie riepen in september 2018 de hele publieke sector op om in actie te komen tegen deze ‘schandvlek’.

Politie krijgt 8 procent loonsverhoging: acties zijn van de baan

De politie krijgt er ruim 8 procent loon bij in drie jaar tijd en nog eens twee keer een uitkering van 400 euro. De bonden en het ministerie van justitie werden het in september 2018 eens over een nieuwe politie-cao voor de 65.000 politiemedewerkers.