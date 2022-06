Twijfelaar Nederland is om en steunt nu ook kandidaat-lidmaatschap Oekraïne

Opeens is alles mogelijk. Waar de deur voor mogelijk nieuwe EU-leden decennialang eerder dicht was dan open, zijn er nu opeens nieuwe deuren. Die heten ‘kandidaat-lid onder voorwaarden’ en ‘Europees perspectief’.

Nederland staat achter een nieuw voorstel van de Europese Commissie om Oekraïne en Moldavië kandidaat-lid te maken van de Europese Unie. Minister Wopke Hoekstra van buitenlandse zaken zei dat vrijdag na afloop van de ministerraad. Nederland was één van de laatste twijfelaars onder de 27 Europese lidstaten, die volgende week een officieel besluit nemen over de lidmaatschapsaanvraag van Oekraïne, Moldavië en Georgië.

Eerder op de dag zei Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, dat Oekraïne en Moldavië van de Commissie kandidaat-EU-lid onder voorwaarden mogen worden. Echte onderhandelingen over het lidmaatschap beginnen echter pas als de landen ieder een lijst hervormingen hebben doorgevoerd.

Een intentieverklaring met perspectief

Sinds vrijdag bestaat voor landen die een aanvraag hebben gedaan om EU-lid te worden ook de mogelijkheid om ‘Europees perspectief’ te krijgen. Dat lijkt op een soort intentieverklaring, waarin de landen afspreken hun uiterste best te doen om aan de voorwaarden te voldoen voor kandidaat-EU-lidmaatschap. Naast Oekraïne en Moldavië heeft ook Georgië volgens de Europese Commissie recht op dat perspectief.

Oekraïne, dat al grotendeels voldoet aan de economische criteria om EU-lid te worden, moet voordat het aan toetredingsgesprekken kan beginnen onder meer werk maken van het bestrijden van corruptie, en de rechtsstaat steviger verankeren in zijn systeem. Zeven punten in totaal moeten nog veranderen. Bij Moldavië gaat het om negen verbeterpunten.

Georgië heeft iets meer werk te doen, daarom beveelt de Commissie aan dat land nog niet de kandidaat-status toe te kennen. In Georgië moet bijvoorbeeld nog een heel proces van ‘ont-oligarching’ op gang komen, zo staat te lezen in het advies van de Commissie – wat zoveel betekent als het verminderen van de invloed van rijke zakenmensen op de politiek.

‘Historische dag’

Gekleed in de nationale kleuren van Oekraïne, blauw en geel, maakte Von der Leyen de drie adviezen vrijdag bekend. Ze zei erop te vertrouwen dat in ieder geval Oekraïne de noodzakelijke veranderingen snel kan doorvoeren. Dat zou voor een groot deel zelfs mogelijk zijn terwijl er een oorlog in het land gaande is.

Von der Leyen noemde het een ‘historische dag’ voor de drie landen. “We bevestigen dat zij op termijn tot de Europese Unie behoren.”

Maar wat moet er met de Balkanlanden gebeuren?

Maar de vlaggen in Kiev kunnen nog niet uit, want het officiële besluit wordt volgende week genomen door de 27 Europese lidstaten.

Die moeten zich dan tegelijk buigen over de vraag wat er moet gebeuren met de zes landen in de westelijke Balkan, die ook al heel lang lid willen worden van de EU. Krijgen zij ook ‘Europees perspectief’? Ligt voor hen ook het kandidaat-lidmaatschap onder voorwaarden open?

Donderdag zeiden de leiders van de drie grootste Europese economieën – Italië, Frankrijk en Duitsland – dat zij voor de kandidatuur van Oekraïne zullen stemmen. Ook de meeste Oost-Europese landen zijn voor. Nu Nederland ook om is, lijkt Oekraïnes Europese droom binnen handbereik te liggen.

