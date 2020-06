Tweede Kamer stemt in met parlementaire ondervraging over toeslagaffaire

De Tweede Kamer organiseert een mini-enquête naar de affaire met de kinderopvangtoeslag. Centrale vraag bij deze ‘parlementaire ondervraging’ zoals het officieel heet, is waarom ministers en staatssecretarissen keihard fraude wilden bestrijden en niet ingrepen toen er signalen kwamen dat ouders onterecht geen toeslagen meer kregen.

Leden van het vorige en het huidige kabinet worden waarschijnlijk opgeroepen als getuige en daarbij gaat de meeste belangstelling uit naar VVD’er Eric Wiebes (in het vorige kabinet staatssecretaris van financiën en nu minister van economische zaken en klimaat) en naar PvdA-leider Lodewijk Asscher (in het vorige kabinet minister van sociale zaken en nu fractievoorzitter van de PvdA).

De motie waarin Kamerlid Bart Snels (GroenLinks) vraagt om een mini-enquête kreeg dinsdag steun van de hele Tweede Kamer. De Kamer vindt dat er een onderzoek moet komen naar de ‘politieke besluitvorming’ omdat alle onderzoeken daarover tot nu toe vragen oproepen. Vaststaat dat het kabinet na 2012 meer nadruk ging leggen op fraudebestrijding. Daarvoor werd speciale teams opgericht. Maar gaandeweg bleek ook dat daarbij ouders werden getroffen die onschuldig waren en die zich ook niet konden verweren. Er werd een poging ondernomen om het regime minder strikt te maken, maar in de praktijk kwam daar niks van terecht. Waarom die poging strandde, is een van de belangrijke vragen voor de onderzoekscommissie.

Ondertussen werden steeds meer ouders slachtoffer van het onrechtmatig optreden van de Belastingdienst. Trouw en ‘RTL Nieuws’ onthulden dat duizenden ouders ten onrechte in de beklaagdenbank kwamen. Zij kregen geen toeslagen en kwamen in financiële problemen. Daarbij speelde ook etnische profilering een rol, zo bleek begin deze maand. De affaire leidde eind vorig jaar al tot het aftreden van staatssecretaris Menno Snel.

Een mini-enquête is een minder zwaar middel dan een gewone parlementaire enquête. Er heeft geen voorbereidend onderzoek plaats en er worden pas later, in een debat met de hele Tweede Kamer, conclusies getrokken. De mini-enquête hoort een beperkt aantal getuigen onder ede en maakt een analyse van de gebeurtenissen. Door de beperktere omvang kan de mini-enquête sneller plaatsvinden dan een gewone parlementaire enquête.

Maandag kreeg Trouw-journalist Jan Kleinnijenhuis samen met RTL-journalist Pieter Klein de belangrijke journalistieke prijs De Tegel voor de onthullingen in het dossier.