Tweede Kamer neigt naar coulance voor Russische dienstweigeraars

Elk EU-land heeft er zo zijn eigen gedachten over: wat te doen met de Russische mannen die president Poetin en zijn mobilisatie ontvluchten en bij de EU aankloppen? Moet je hen verwelkomen als politieke vluchtelingen, of terugsturen om het Poetin-regime van binnenuit te bestrijden, zoals Litouwen ijskoud heeft gezegd? “Daar moeten we het binnen het kabinet nog over hebben”, zei minister Liesje Schreinemacher (buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking) dinsdag namens dat kabinet tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

In die Kamer zelf kiezen de fracties hun woorden zorgvuldig om hun standpunt hierover uiteen te zetten. “De VVD vindt dat de aanvragen van Russen die vluchten voor mobilisatie individueel moeten worden beoordeeld”, zegt VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans. “Er zijn Russen die tegen het regime van Poetin zijn, persoonlijk zijn opgeroepen, en door te vluchten gevaar lopen voor politieke vervolging. Hun asielaanvraag moet individueel worden beoordeeld, zoals bij ieder ander. De VVD vindt een aparte regeling voor Russen niet nodig.”

Overigens gaat het vooralsnog om een theoretische discussie, want voor zo ver bekend hebben zich sinds de gedeeltelijke mobilisatie vorige week is afgekondigd geen Russische dienstweigeraars gemeld in Nederland.

Asielaanvragen nu niet in behandeling

Voor Russen die eerder zijn gevlucht omdat ze weigerden te vechten tegen buurland Oekraïne, geldt in Nederland sinds juni een zogeheten moratorium in de asielprocedure. Dat betekent dat ze zeker tot eind dit jaar mogen blijven. Volgens de laatste cijfers hebben sinds de oorlog in februari uitbrak 328 Russen asiel aangevraagd in Nederland. Die aanvragen worden voorlopig niet behandeld. Deze regeling geldt overigens niet voor de reservisten die onder de mobilisatie vallen. De vraag voor het kabinet is hoelang dat onderscheid is vol te houden.

“Wij denken dat het moratorium nu voldoet, ook omdat er nog veel onduidelijk is”, aldus een woordvoerder van de tweede regeringspartij, D66. Die opstelling lijkt in lijn te liggen met het kabinetsbeleid om eerst even af te wachten hoe de situatie zich ontwikkelt.

Ook de derde regeringspartij, het CDA, “volgt de lijn van het kabinet dat Russische deserteurs niet nu teruggestuurd worden, maar tot tenminste eind 2022 in Nederland mogen blijven”, zegt het christendemocratische Kamerlid René Peters. “Anders zullen zij direct worden opgepakt en vervolgd. Over hoe wij op langere termijn met deze groep omgaan, moeten we snel in overleg.”

“We vinden het vreemd om puur op basis van nationaliteit mensen de hulp te ontzeggen”, aldus een woordvoerder van de kleinste coalitiepartij, de ChristenUnie.

Het standpunt van de linkse oppositiepartijen is samen te vatten als: ruimhartig opvangen. Jasper van Dijk van de Socialistische Partij heeft hierover Kamervragen gesteld aan minister Hoekstra van buitenlandse zaken en staatssecretaris Van der Burg voor asielzaken. “Bent u het eens dat Nederland en de Europese Unie (EU) deze vluchtelingen welwillend tegemoet moeten treden?”, wil Van Dijk van hen weten.

Ondersteunen van buurlanden

De toevluchtsoorden van de meeste Russische reservisten zijn inmiddels buurlanden zoals Armenië en Georgië. Van Dijk roept het kabinet op om die landen te ondersteunen bij de opvang.

“De grenzen dichtgooien voor mensen die weigeren te vechten in Poetins verschrikkelijke oorlog, is onverstandig en verkeerd”, stelt PvdA-Kamerlid Kati Piri in reactie op het beleid dat onder meer Finland en de Baltische staten voeren of overwegen te voeren. “Juist mensen die zich verzetten tegen Poetins regime moeten kunnen rekenen op Europese steun. Uit medemenselijkheid, maar ook omdat het leger van Poetin daarmee steeds kleiner wordt.”

Suzanne Kröger van de GroenLinks-fractie gaat daarin mee. “Wie zou niet op de vlucht slaan bij het vooruitzicht onderdeel te moeten worden van Poetins oorlogsmachine? Nu is het zaak ook in Nederland veiligheid te bieden voor Russische dienstweigeraars.”

Ter rechterzijde van de Kamer is JA21 terughoudender. “De basis is dat we ook hierin staan voor opvang in de regio”, stelt een woordvoerder. Op de vraag of de EU (en dus Nederland) niet juist tot die regio behoort, volgt de precisering “opvang in de directe buurlanden, die wij daarin ook graag financieel steunen.”

