Twee mensen met schotwond in ziekenhuis na rellen Rotterdam, 51 mensen aangehouden

Langzaam wordt meer duidelijk over de heftige rellen in Rotterdam vrijdagavond. De politie maakt bekend 51 mensen gearresteerd te hebben, waarvan de helft net minderjarig was. De relschoppers kwamen volgens de politie vanuit het hele land.

Tijdens de rellen loste de politie waarschuwingsschoten, ook werd er gericht geschoten. Twee relschoppers raakten gewond door een kogel, zij liggen nog in het ziekenhuis. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het schieten door de politie.

Ook onder agenten zijn slachtoffers gevallen. Een agent ligt in het ziekenhuis, een andere kon ter plekke worden behandeld. “Talloze politiemedewerkers liepen bij de belaging met stenen en vuurwerk lichte verwondingen en gehoorschade op", schrijft de politie. Er zou ook een journalist gewond zijn geraakt nadat hij werd belaagd, maar meer details over hem of haar zijn nog niet duidelijk.

Betogers op de Coolsingel in Rotterdam. Beeld ANP

‘Orgie van geweld’

De rellen ontstonden na een niet-aangemelde demonstratie tegen het coronabeleid, honderden mensen verzamelden zich op de Coolsingel voor een protest. In eerste instantie liet burgemeester Aboutaleb hen begaan, ‘om stoom af te blazen’, maar dat liep al snel uit de hand. Aboutaleb sprak in een nachtelijke persconferentie van ‘een orgie van geweld'.

Acht ME-pelotons uit het hele land, zo’n vierhonderd agenten, werden ingeschakeld toen de boel rond acht uur ‘s avonds uit de hand liep. De politie zette een waterkanon in om de situatie onder controle te krijgen. Vier politiewagens gingen in vlammen op. Brandweerlieden moesten bij het blussen beschermd worden door agenten, aldus Aboutaleb. Ook brommers, prullenbakken en ander straatmeubilair werden in brand gestoken of opgeworpen als barricade. Rond half twee ‘s nachts meldde de politie de situatie weer onder controle te hebben.

‘Weerzinwekkend’

Demissionair minister Grapperhaus van justitie noemt de rellen ‘weerzinwekkend’. Hij voorspelt dat er de komende dagen en weken nog meer aanhoudingen zullen worden verricht, op de daders zal snelrecht worden toegepast.

Beeld ANP

Lees ook:

De Rotterdamse relschoppers vonden elkaar via Telegram

De coronarellen in Rotterdam werden van tevoren aangekondigd op Telegram. Video’s van Dockers United, een van de actiegroepen die waarschijnlijk aanwezig was, gingen op die berichtendienst al een week rond.

Hartje Rotterdam veranderde in een paar uur tijd in een politiestaat: een ooggetuigenverslag

De binnenstad van Rotterdam veranderde vrijdagavond na een demonstratie tegen corona in een grimmig slagveld. Een ooggetuigenverslag.

Na de ‘harde klap’ volgen ‘passende’ maatregelen, waaronder de 2G-pas

Met een ‘harde klap’ gedurende drie weken hoopt het kabinet het coronavirus terug te dringen. Daarna wil het kabinet onder meer de 2G-pas mogelijk maken.