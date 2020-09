Twee gewonden na aanval met slagersmes bij voormalig kantoor Charlie Hebdo

Twee mensen zijn in Parijs gewond geraakt bij een steekpartij bij het voormalige redactiekantoor van het satirische blad Charlie Hebdo, dat in 2015 het doelwit was van een aanslag. De Franse politie, die een terrorisme-onderzoek heeft geopend, arresteerde twee verdachten. Nog meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De hoofdverdachte is een moslim uit Pakistan. Volgens Franse media, die zich baseren op politiebronnen, gaat het om een 18-jarige man die bekend was bij de veiligheidsdiensten. Hij zou eerder dit jaar al zijn opgepakt met een steekwapen. De andere verdachte is afkomstig uit Algerije.

Strafproces

Het incident komt kort na het begin van een groot strafproces voor de rechtbank van Parijs tegen veertien verdachten van medeplichtigheid aan de aanslag in 2015 op de redactie van Charlie Hebdo. Twee radicale islamisten bestormden toen het redactiekantoor en doodden twaalf mensen uit woedde over de publicatie van spotprenten van de profeet Mohammed enkele jaren eerder.

Na die aanslag verhuisde Charlie Hebdo naar een andere locatie en de redactie wordt nog altijd streng beveiligd. Maar het satirische tijdschrift gaat nog steeds prat op zijn vrijheid van meningsuiting en publiceerde eerder deze maand bij de opening van het proces opnieuw de omstreden cartoons.

Dat leidde ook deze keer weer tot felle protesten in moslimlanden, waaronder Pakistan. En de islamistische terreurbeweging Al-Qaeda dreigde met een herhaling van het bloedbad van 2015.

Slagersmes

De twee mensen die werden neergestoken zijn kennelijk medewerkers van een tv-productiebedrijf. Zij stonden buiten hun kantoor een sigaret te roken toen ze waarschijnlijk met een slagersmes werden aangevallen. Volgens de autoriteiten raakten ze ernstig gewond, maar is hun leven niet in gevaar.

De Franse premier Jean Castex, die zich onmiddellijk naar de plek des onheils haastte, sprak van een ‘ernstige daad’ op een ‘symbolische’ locatie. “Ik wil mijn solidariteit betuigen met de slachtoffers en met hun collega’s”, aldus de premier. “De regering steunt de persvrijheid sterk en blijft vastberaden om te strijden tegen terrorisme.”

