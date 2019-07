Twee doden bij explosie in flat Vlaardingen

De flat, die zeventien woningen telt, is ontruimd. Bewoners worden opgevangen in het Vlaardingse stadhuis. Om hoeveel mensen het precies gaat kan een politiewoordvoerster nog niet zeggen. De flat staat aan de Van der Waalsstraat, vlakbij de snelweg A20.

De politie kan nog niets zeggen over de oorzaak van de explosie. Het onderzoek is in volle gang, zowel in de woning als naar de constructie van het hele gebouw. De brand die volgde op de explosie werd snel gedoofd door de brandweer, meldt RTV Rijnmond. Of en wanneer de bewoners terug kunnen naar huis, is nog niet bekend.

Burgemeester Annemiek Jetten is aanwezig bij de flat om met omwonenden te praten. Ook de Koninklijke Marechaussee is ter plaatse. Waarom dat zo is, is nog onduidelijk. Wel sloot Jetten tegenover het AD uit dat dit met terreurdreiging te maken zou hebben.

Tientallen hulpdiensten aanwezig Van der Waalsstraat Vlaardingen. Veel politiewagens, ambulances, brandweer, Stedin, commando-units. Luuk Schakenraad

Omwonenden hebben tegen RTV Rijnmond gezegd dat in het huis een gezin met kinderen woont dat erg op zichzelf is. “Er moet wat aan de hand zijn. Dit gebeurt niet zomaar”, aldus een buurman tegen de regionale omroep.