Trumps aanhangers in Arizona staan volledig achter de bestorming van het Capitool

Het begint relatief onschuldig. Ouders met kinderen, gekleed met rode MAGA-petjes - ‘Make America Great Again’ - komen aangelopen als het protest rond tien uur in de ochtend begint. Iemand deelt vanuit een kraampje gratis hotdogs uit en flesjes water. Op een groot scherm wordt een livestream van de speech van Donald Trump uitgezonden voor honderden of misschien enkele duizenden demonstranten hier in Phoenix. Overal gaan de vlaggen omhoog onder luid gejuich bij iedere keer dat Trump zegt dat hij eigenlijk gewonnen heeft.

Aangezien Arizona een staat is waarin legaal vuurwapens gedragen mogen worden, zijn veel mensen vandaag bewapend. Wie goed kijkt ziet de pistolen in heupholsters, daarnaast zijn er tientallen demonstranten volledig gekleed in camouflagekleding en dragen ze een semi-automatisch geweer met zich mee. Zij staan aan de buitenrand van de groep en kijken alert om zich heen, lettend op tegendemonstranten, maar ook op de scherpschutters die op het dak van het capitool van de staat liggen.

‘De Burgeroorlog is nog bezig’

‘De burgeroorlog is nooit geëindigd,’ zegt de 49-jarige Mike Lars, die tussen de zwaarbewapende groep staat. ‘We zijn in dit land altijd blijven strijden tegen de dreigende onderdrukking. De strijd tegen tirannie is waar de founding fathers dit land op hebben gegrondvest.’

Lars is een indrukwekkende verschijning, een zwarte man van bijna twee meter die in het verleden werkte als onderwaterlasser. Nu is hij consultant voor het ministerie van Defensie. Hij zegt volledig achter Trump te staan en te geloven dat er gefraudeerd is bij de verkiezingen. ‘Het enige dat wij willen is een eerlijk onderzoek, maar niemand wil dat uitvoeren. Zelfs het Hooggerechtshof weigerde onze bewijzen te horen. En intussen is in Georgia gisteren met dezelfde stemmachines gestemd voor de senaat.’

Zodra in Washington DC een groep demonstranten door de deur van het nationale Capitool breekt, gaat hier in Arizona een applaus op. Het wordt live uitgezonden op televisie. Twee dames, die vanuit het zuidelijker gelegen Tucson naar de staatshoofdstad Phoenix zijn gereden, zijn blij om te zien dat er in DC actie wordt ondernomen.

Een gewapende Mike Lars (49) staat met een Amerikaanse vlag bij de rally in Phoenix, Arizona. Beeld Eline van Nes

Zorgen om de kinderen

‘We zijn in crisis,’ zegt de 58-jarige Faith Donohue. ‘Al het nieuws dat ik luister, gaat constant over de bewijzen van stemfraude. Maar als je dan de mainstreamnieuwszenders bekijkt, zie je er niets over.’ Donohue, die in het dagelijks leven led-verlichting verkoopt, gelooft dat Trump uiteindelijk toch als overwinnaar uit deze verkiezingen zal komen. ‘De grondwet is duidelijk. Daar kan je niet omheen. Ook al probeerden ze dat met al die nieuwe stemregels zoals het poststemmen. En dezelfde schending van de grondwet is nu weer in Georgia gebeurd, met de senaatsverkiezing.’

Haar vriendin Kathy Schultz, 52 jaar, schudt het hoofd. ‘Dit is het einde van Amerika. We maken het mee.’ Achter haar spiegelende zonnebril is het eerst niet zichtbaar dat ze huilt, maar zodra haar gesnik te horen is slaat Donohue een arm om haar heen. ‘Het komt goed,’ zegt ze. Daarna legt ze uit dat ze allebei bezorgd zijn om de toekomst van hun kinderen. Schultz is een thuisblijfmoeder geweest, nu vreest ze dat haar kinderen niet in een democratie opgroeien.

Het is het geluid dat je overal hier in de protesten in Phoenix hoort. De Trumpaanhangers voelen zich niet gehoord. Ze geloven allemaal heilig dat Trump bewijs heeft dat er fraude is gepleegd. Staatsrechtbanken, het Hooggerechtshof, prominente Republikeinen als Mitch McConnell, Republikeinse senatoren; allemaal zien die geen geloofwaardig bewijs voor grootschalige stemfraude, maar voor deze demonstranten betekent dat alleen maar dat die mensen deel zijn van het complot. Niemand wil argumenten horen, ze hebben hun besluit al genomen.

Een aantal van de bewapende demonstranten besluit ook hier het staatscapitool te bestormen. Dit is het moment, wordt geroepen. Met een groep mensen marcheren zij naar de ingang, waar ook al demonstranten op paarden klaarstaan. Daarna haken ze toch weer af. Iemand roept dat er toch niemand binnen is, het heeft geen nut.

Faith Donohue (58, links) en Kathy Schultz (52) bij de rally in Phoenix, Arizona. Beeld Eline van Nes

‘Ze pakken onze wapens af’

Aan de achterkant van het staatscapitool staat een eenzame demonstrant die een speaker op de achteringang van het gebouw heeft gericht. Daarop is een nieuwslezer te horen, die praat over de situatie in DC. Daar is intussen het Capitool hermetisch afgesloten en zijn schoten gelost. Deze demonstrant, de 37-jarige Abraham Cancino, blijkt een Mexicaanse migrant te zijn. Hij draagt een pistool op zijn heup en legt uit: ‘Als we deze machtsovername toelaten, dan pakken ze onze wapens af. En ik heb in Mexico meegemaakt hoe het leven zonder wapens is. Met wapens zouden we de drugscartels kunnen aanpakken.’

Voor Mike Lars, die met de groep zwaarbewapende demonstranten voor de hoofdingang van het staatscapitool blijft rondhangen, is het duidelijk. ‘De bestorming in DC, dat is hoe protest tegen de tirannie eruitziet. We moeten niet vergeten dat het Capitool van ons is, van de mensen, en niemand anders. Ik hoop alleen niet dat het al te gewelddadig hoeft te worden.’

Dat neemt niet weg dat Lars bereid is om zonodig de wapens op te pakken. ‘DC is drieduizend mijl hiervandaan. Maar als het echt moet, dan ga ik ook die kant op.’

