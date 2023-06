Trump zegt onschuldig te zijn en beticht Biden van ‘verkiezingsvervalsing’

“Fijne verjaardag is dat, als je aanklachten krijgt die je 400 jaar gevangenisstraf kunnen kosten...”, zei Donald Trump dinsdagavond in zijn golfclub in Bedminster, New Jersey. Zijn fans hieven Happy Birthday aan. Trump nam het, een dag voordat hij 77 werd, genietend in ontvangst. Om daarna weer zijn gram te spuwen over wat het Amerikaanse ministerie van justitie hem aandeed.

In een redevoering van een half uur nam hij nog eens door waarom hij volgens hem het volste recht had om tientallen topgeheime documenten in zijn bezit te houden na het aflopen van zijn presidentschap. De Spionagewet, de basis van een groot deel van de aanklachten, is volgens hem alleen bedoeld voor spionnen en landverraders. Hij noemde een hele rij hoge functionarissen die belangrijke documenten hadden mogen houden, of die niet bestraft waren voor het slordig omgaan met geheimen. Daar waren ook presidenten bij, zoals Bill Clinton en Joe Biden.

En het was volgens hem geen toeval dat hij werd aangeklaagd, net op het moment dat Republikeinen in het Congres verhalen boven water leken te halen over het aannemen door Biden van miljoenen dollars van buitenlandse mogendheden. “Een zittende president laat zijn belangrijkste tegenstander arresteren, midden in een presidentsverkiezing. Dat is verkiezingsvervalsing.”

Zwijgzaam in de beklaagdenbank

Een paar uur eerder had Trump in Miami in Florida zwijgzaam in de beklaagdenbank gezeten, misprijzend voor zich uitkijkend, de armen over elkaar. Op de vraag van de rechter wat hij te zeggen had op de 37 aanklachten die tegen hem zijn ingebracht, voor het achterhouden van de documenten en het hinderen van het onderzoek ernaar, antwoordde zijn advocaat voor hem zoals aangekondigd: “Onschuldig”.

Trump wil als hij weer president wordt Biden vervolgen Als Donald Trump in 2024 de Amerikaanse presidentsverkiezingen wint, zal hij een speciale aanklager aanstellen om de zittende president Joe Biden te laten vervolgen. Deze waarschuwing gaf de Amerikaanse oud-president dinsdagavond (lokale tijd) in de toespraak die hij voor aanhangers hield op de stoep van zijn golfclub in Bedminster.

Dat betekent dat hij berecht zal worden door een jury. Wanneer dat zal zijn is nog niet bekend. Hij heeft het recht om zijn zaak binnen zeventig dagen voor te laten komen, maar er wordt verwacht dat hij juist zal proberen de zaak te rekken, mogelijk zelfs tot na de presidentsverkiezingen in november 2024.

Als hij die wint, ziet het ministerie van justitie zich mogelijk gedwongen de rechtszaak te stoppen. Ook is het dan niet uitgesloten dat Trump zichzelf gratie verleent. Of dat wettelijk kan, is overigens nog maar helemaal de vraag.

In het belang van het land

Gratie voor Trump is ook mogelijk als een andere Republikeinse kandidaat het presidentschap verovert. Een van zijn concurrenten in de strijd om de Republikeinse nominatie, Nikki Haley, ex-gouverneur van South Carolina, zei dinsdag dat ze daartoe neigde. “Bij gratie gaat het niet om schuld, maar om wat in het belang is van het land”, zei ze. “Het zou vreselijk zijn voor het land om een voormalige president in de gevangenis te hebben zitten vanwege documenten.”

Een dag eerder had Haley overigens wel opzien gebaard door als een van de eerste serieuze gegadigden voor de nominatie Trump te bekritiseren voor het in bezit houden en zelfs aan anderen laten zien van belangrijke defensie-informatie. Als die beschuldiging klopte, zei ze, had hij “al onze mannen en vrouwen in uniform in gevaar gebracht”, inclusief haar eigen echtgenoot.

Vierkant achter Trump

Zondag had op de huiszender van de Republikeinse kiezers, Fox News, Trumps voormalige minister van justitie William Barr hem ook laten vallen en een slechte afloop van het strafproces voorspeld. “Als de helft van wat in de tenlastelegging staat waar is, dan maken ze gehakt van hem.”

Maar de meeste Republikeinse politici staan vierkant achter Trump, met argumenten die bij de Democraten soms de lachlust opwekken. Zo vergoelijkte de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy het bewaren van sommige van de door Trump meegenomen documenten in een badkamer, met het argument dat die op slot kan. Zich even niet realiserend dat er in dat geval iemand in bad of op de wc zit, met mogelijk Amerika’s nucleaire geheimen binnen handbereik.

