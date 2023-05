Trump wil weer gezinnen scheiden aan de grens

Juristen zullen de oren gespitst hebben bij die halve bekentenis. Maar het publiek bij de uitzending toonde zich niet geschokt. Het bestond dan ook uit Republikeinse kiezers uit de staat New Hampshire.

CNN had Trump uitgenodigd omdat hij kandidaat is in de Republikeinse voorverkiezingen; New Hampshire is begin volgend jaar een van de eerste staten waarin gestemd wordt. De meeste aanwezigen, waarvan sommigen ook vragen mochten stellen, hadden in 2020 op Trump gestemd. En of ze dat nu wel of niet van plan waren volgend jaar weer te doen, met zijn standpunten en uitdagende schimpscheuten naar zijn opvolger Joe Biden en de Democraten kreeg hij de handen gemakkelijk op elkaar.

Daar waren een hoop onwaarheden bij. Over de documenten-affaire, die hem achtereenvolgens een dagvaarding, een huiszoeking en een strafrechtelijk onderzoek opleverden, verdedigde hij zich vooral door te zeggen dat ook zijn voorganger Barack Obama ten onrechte documenten had meegenomen naar Chicago, en ex-president Biden zelfs 1800 dozen naar Philadelphia, waarvan die sommige bewaard zou hebben ‘in China-town, waar ze niet eens Engels spreken’.

Over het aanranden van journaliste E. Jean Carroll, iets waarvoor hij deze week door een civiele jury werd veroordeeld tot een schadevergoeding, zei Trump precies de dingen die voor diezelfde jury neerkwamen op smaad: dat ze daarover liegt en compleet gestoord is.

Over de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021, na zijn verlies bij de presidentsverkiezingen van november daarvoor, citeerde hij uitvoerig uit zijn eigen oproepen om het vreedzaam te houden en gaf de schuld van het uit de hand lopen aan toenmalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi. Die zou zijn aanbod van duizenden militairen hebben afgewezen, een aanbod dat volgens Trumps eigen defensie-adviseurs nooit gedaan is.

Hij wil een groot deel van degenen die voor het geweld van die dag zijn veroordeeld, gratie verlenen als hij weer president is, omdat ze terecht kwaad waren over een ‘vervalste verkiezing’. Hij noemde de enige doodgeschoten demonstrant, Ashli Babbitt, “een patriot”. En de uitslag van de presidentsverkiezingen in 2024 erkennen, als hij er zelf aan meegedaan heeft? “Als ik denk dat die eerlijk is verlopen.”

Beleid

Wie benieuwd was naar wat voor beleid een herkozen president Trump zou willen voeren, kreeg voornamelijk de successen voorgespiegeld uit Trumps eerste termijn van 2017 tot begin 2021, zoals hij die zelf ziet. Destijds draaide volgens hem de economie als een tierelier, “totdat we een cadeau uit China kregen’, de covid-epidemie.

De grens met Mexico was volgens Trump aan het eind van zijn presidentschap prima beveiligd, onder andere dankzij honderden kilometers muur aan de grens met Mexico, “totdat die stommelingen daar een eind aan maakten”.

Daarvoor gaven de aanwezige hem een van de stevigste toejuichingen van de hele ondervraging. Bij in ieder geval die Republikeinse kiezers was immigratie duidelijk een van de belangrijkste onderwerpen. En op dat vlak beloofde Trump een hervatting van zijn onbarmhartige aanpak. Het door de Democraten en mensenrechtenorganisaties fel bekritiseerde scheiden van ouders en kinderen aan de grens klinkt wel hard, zei hij, maar het hielp wel. “Dan komen ze niet meer.”

Trumps toon bij zijn antwoordde op veel vragen was grimmig, en hij maakte het zijn interviewer, journaliste Kaitlan Collins, soms moeilijk om er tussen te komen. Hij suggereerde een paar keer dat ze heus wel wist dat ze gelijk had, maar nu eenmaal instructies had hem aan te vallen.

Tegen het eind van de uitzending noemde hij haar een keer ‘een vals mens’. Maar aan het eind kreeg ze een hand en zei hij ‘goed gedaan’. Zijn Republikeinse gehoor had voor hem dezelfde boodschap.