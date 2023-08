Trump meldt zich bij gevangenis in Atlanta, vrij op borgtocht

Voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis is in de gevangenis een politiefoto (mugshot) genomen van een oud-president. De autoriteiten vonden die stap onnodig bij de drie andere strafzaken die lopen tegen hem. Trump kreeg dit jaar als eerste oud-president te maken met strafrechtelijke vervolging.

Het gebied rondom de gevangenis was hermetisch afgesloten voor de komst van de beroemde ‘inmate’. Medewerkers van de lokale politie in Fulton County werden al bedreigd vanwege de zaak die tegen Trump dient, meldt CNN.

Trump arriveerde iets na 19.30 uur (lokale tijd) bij de gevangenis. Daar moest hij ook zijn vingerafdrukken laten afnemen. Na zo’n twintig minuten kon hij na betaling van de vastgestelde borgsom van 200.000 dollar (zo’n 183.000 euro) weer vertrekken.

Trump wordt in Georgia vervolgd voor een crimineel complot om de uitkomst van de verkiezingen in zijn voordeel te veranderen. Onder zijn achttien medeverdachten bevinden zich prominente medestanders als oud-burgemeester van New York Rudy Giuliani en voormalig stafchef van het Witte Huis Mark Meadows.

Over de datum van het proces beslist de rechter op 28 augustus.