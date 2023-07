Trump gaf opdracht tot wissen van bewijsmateriaal rond geheime documenten

Uit een uitgebreide aanklacht blijkt dat in zijn opdracht personeel van zijn landhuis Mar-a-Lago in Florida in juni vorig jaar probeerde opnamen van beveiligingscamera’s te wissen.

Daarop was te zien hoe er dozen met documenten uit Trumps tijd als president werden verplaatst uit een opslagruimte in de kelder van het gebouw. Korte tijd later zou een van de advocaten van Trump, in opdracht van het ministerie van Justitie, de overgebleven dozen onderzoeken om te zien of er geheime documenten in zaten die onmiddellijk moesten worden teruggegeven.

De beelden, die uiteindelijk niet gewist werden, bewijzen dat Trump er alles aan deed om sommige documenten niet af te geven. En de poging om ze te wissen levert Trump en zijn medewerkers een nieuwe aanklacht op: samenzwering tot het hinderen van de rechtsgang. Dat komt bovenop andere gevallen van obstructie die in de oorspronkelijke aanklacht stonden.

Die aanklacht bevatte ook 31 beschuldigingen van het illegaal in bezit houden van belangrijke overheidsdocumenten. Daar heeft de speciale aanklager die zich met de zaak bezighoudt, Jack Smith, nu een 32ste document aan toegevoegd: een plan voor een “aanval op land A”. Daarbij gaat het vrijwel zeker over Iran, want Trump zelf vertelde dat aan enkele mensen tijdens een interview in 2021 in zijn golfclub in Bedminster, New Jersey. Hij liet het ook aan hen zien.

Op een geluidsopname die daarvan gemaakt is, en die eind juni in de openbaarheid kwam, zegt hij er zelf bij dat hij dat eigenlijk niet mocht omdat het stuk geheim was.

In een tv-interview zei de ex-president later dat hij aan het opscheppen was en dat het om krantenartikelen ging. Maar Justitie zegt nu dat het wel degelijk een echt document was, en dat het daarna werd ingeleverd.

Strafbaar

Dat Trump het document inderdaad liet zien, levert ook een nieuw misdrijf op. Bovendien blijkt uit de opname dat Trump wist dat wat hij deed verboden was. Dat is essentieel voor de strafbaarheid van zijn acties.

Dat schuldbesef blijkt ook duidelijk uit wat er gebeurde rond de beveiligingscamera’s. Het wissen van de beelden moest in het diepste geheim gebeuren, ook buiten medeweten van Trumps advocaten. Hij zette het in gang de dag nadat die advocaten te horen hadden gekregen dat er een dagvaarding aankwam om de opnamen af te geven. De beveiligingscamera’s waren de FBI-agenten opgevallen die de documenten kwamen ophalen die Trumps advocaten in de opslagruimte gevonden hadden.

Trump belde de volgende dag met Carlos De Oliveira, de opzichter van Mar-a-Lago. Het was een gesprek van opvallend lange duur, 24 minuten. Weer een dag later wijzigde Trumps persoonlijke medewerker Walt Nauta, die hem normaal gesproken overal vergezelt, zijn reisplannen en ging naar Florida.

De aanklacht somt daarna in detail op hoe er tussen Nauta, De Oliveira en een systeembeheerder wordt besproken dat ‘de baas’ wil dat de opnamen gewist worden. De systeembeheerder zegt dan dat hij daarvoor niet de bevoegdheid heeft op het computersysteem waar de opnamen op staan. Daar lijkt het dan bij te blijven. Vermoedelijk heeft die systeembeheerder, die in de aanklacht alleen wordt aangeduid als ‘werknemer 4', het hele verhaal aan de aanklagers verteld.

Nauta was al samen met Trump aangeklaagd voor samenzwering. Aan die aanklacht is nu ook De Oliveira toegevoegd.

Over de openbare berechting van Trump, voor een jury in Florida, bepaalde een rechter onlangs dat dit in mei volgend jaar moet gebeuren. Trumps advocaten hadden gevraagd om de zitting na de presidentsverkiezingen van 2024 te laten plaatsvinden. Algemeen wordt aangenomen dat Trump hoopt weer president te worden en dat hij dan zal proberen zichzelf gratie te verlenen.

Aanklacht over verkiezingen

De uitbreiding van de aanklacht kwam terwijl de Amerikaanse media met ingehouden adem wachtten op een officiële aanklacht voor wat Trump deed na de door hem verloren presidentsverkiezingen van 2020.

Een jury in Washington DC beoordeelt op verzoek van dezelfde speciale aanklager, Jack Smith, al maanden een breed scala aan beschuldigingen. Zich beroepend op fraude probeerden advocaten van Trump de uitslag op allerlei manieren ongedaan te maken. De allerlaatste poging daartoe was, of leidde tot, de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021.

Trump heeft bericht gekregen dat hij in dat verband van een aantal misdaden wordt verdacht. Maar een officiële aanklacht bleef donderdag nog uit.