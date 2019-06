Trouw-journalist Ghassan Dahhan en Milena Holdert van ‘Nieuwsuur’ ontvangen Anne Vondelingprijs

De Anne Vondelingprijs is vernoemd naar de PvdA-politicus en oud-Tweede Kamervoorzitter (1972 – 1979) die zich opwierp als strijder tegen de verloedering van de Nederlandse taal. Jaarlijks wordt de prijs uitgereikt aan journalisten die de politiek op een heldere manier weten te verwoorden.

Dat is precies wat Dahhan en Holdert hebben gedaan, aldus de jury. De publicaties over de geheime levering van ‘niet-dodelijke steun’ door Nederland aan Syrische strijdgroepen hebben politiek gezien een grote impact gehad in Den Haag. De jury heeft bewondering voor ‘de journalistiek inzet bij het uitdiepen van het complexe dossier’. Dat terwijl Dahhan en Holdert te maken kregen met nationale veiligheid, staatsgeheimen en de ondoorzichtige oorlogssituatie in Syrië. Iets wat gedegen journalistiek onderzoek buitengewoon lastig maakt, aldus de jury.

Oud-CDA Kamerlid Jan Schinkelshoek, op de foto tussen Dahhan en Holdert, is voorzitter van de Stichting Anne Vondelingprijs.