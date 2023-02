Trouw-columnist Emine Uğur belt haar familie in Turkije: ‘Het gebouw waar mijn neef woont is ingestort’

Zondagnacht trof een zware aardbeving het zuiden van Turkije. Het epicentrum lag ruim 20 kilometer van de stad Gaziantep, niet ver van de grens met Syrië. Meer dan duizend mensen zijn omgekomen. Hulpverleners doorzoeken het puin, terwijl de angst op naschokken nog heerst.

De familie van columnist Emine Uğur woont in de regio. Haar vaders kant in de miljoenenstad Gaziantep, de hoofdstad van de regio. Haar moeders familie woont in de steden en dorpen eromheen.

Hoe hoorde je over de aardbeving?

“Ik werd rond half drie wakker van het geluid van een reeks berichten die binnenkwam. Mijn nicht in Gaziantep, met wie ik overdag de hele tijd berichtjes uitwissel, appte. Als iemand rond dat uur appt, dan kan het niet goed zijn. Dat voelde ik meteen. Ze schreef dat ze buiten stond met haar familie en dat er een aardbeving was geweest. De aardbeving duurde heel lang, zei ze. Hoe zwaar hij was, dat wisten we niet meteen. Mijn familie stond daar in de sneeuw te wachten. Het is er nooit zo koud, maar toevallig sneeuwde het afgelopen weekend.”

Wat deed je toen?

“Ik heb mijn oudste broer gebeld. Samen zijn we familieleden gaan afbellen en hielden goed bij wie we konden bereiken. Uren heb ik door het huis geijsbeerd, al bellend. Slapen lukte niet meer. Nog steeds niet. Nu ik zie hoe groot de verwoesting is, gaat dat al helemaal niet meer lukken.

“Mijn broer en ik hebben samen bijna iedereen kunnen bereiken, behalve een neef. Hij woont in Islahiye, een kleine stad in de regio. Het gebouw waar hij woont is ingestort. De reddingswerkers zoeken op dit moment door het puin.”

Islahiye, Gaziantep.



Het gebouw waar mijn neef en zijn vrouw wonen, is ingestort.

De reddingswerkers van AFAD zijn nog niet aangekomen en andere familieleden hebben hen nog niet kunnen vinden.



Het is echt net een oorlogsgebied. https://t.co/oYU4OU6hn9 — Emine Uğur (@overlistener) 6 februari 2023

Hoe is het nu?

“Iedereen in mijn familie zegt beduusd te zijn. Een deel van hen staat nog steeds op straat in de sneeuw, een ander deel is in de auto gaan zitten. Er zijn nog naschokken, dus niemand durft hun huis in te gaan om spullen te pakken. Ik heb gehoord dat er daar wel al wat hulp op gang komt. Mensen worden hier en daar ondergebracht zodat ze niet in de kou staan.

“Ik heb een paar vriendinnen geappt die ook familie in die regio hebben. Ook zij zijn hun families aan het bellen. Wij zijn vooral dankbaar dat mijn moeder hier is. Vorige week was ze nog in ons ouderlijk huis in een dorp net buiten Gaziantep. Ze is slecht ter been en kan niet goed traplopen. Ik wil er niet aan denken wat er was gebeurd als ze daar alleen was geweest.”

‘Dit leeft gigantisch onder Turkse Nederlanders’ Turkse Nederlanders zamelen geld in voor de slachtoffers van de zware aardbeving in het zuidoosten van Turkije. Volgens Mustafa Ayranci, voorzitter van de Turkse Arbeidersvereniging in Nederland (HTIB), zijn er veel zorgen onder Turkse Nederlanders en gaat de organisatie zo snel mogelijk geld inzamelen. “We kijken nu met andere organisaties wat we op korte termijn kunnen doen. We willen geld inzamelen zodat er daar spullen kunnen worden gekocht die nodig zijn.” De aardbeving, die aan honderden mensen het leven heeft gekost, leeft volgens de voorzitter ‘gigantisch’ onder Nederlandse Turken. “Ik sprak net iemand die oorspronkelijk uit Pazarcik komt, wiens familieleden onder het puin liggen. Een ander vertelde dat zijn twee broers zoek zijn in Iskenderun.” De aardbeving heeft volgens Ayranci een gigantisch groot gebied getroffen, met veel grote steden waar veel mensen wonen. (ANP)

