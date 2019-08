Trekt door het Domingo-schandaal de #MeToo-storm weer aan?

Na diverse geheime schikkingen en een opvallende seponering leek de #MeToo-wind in de kunstwereld wat te luwen. Met beschuldigingen tegen zanger Plácido Domingo waait het weer even stormachtig.

Vorig jaar zomer was maestro Daniele Gatti het bekendste slachtoffer van een zorgvuldig en uitgebreid #MeToo-onderzoek dat The Washington Post in de klassieke muziekwereld had gedaan. In een groot artikel, dat veel impact had, werd Gatti door twee vrouwen beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag dat zo’n twintig jaar eerder had plaatsgevonden. Na de Amerikaanse publicatie deed het Koninklijk Concertgebouworkest met behulp van vertrouwenspersonen onderzoek in eigen gelederen, waarna chef-dirigent Gatti op 2 augustus 2018 stante pede kon vertrekken uit Amsterdam. De grote vraag die na dat invloedrijke artikel in de klassieke wandelgangen rond zong was toen al: Waarom komt Plácido Domingo in dat onderzoek niet voor?

Want over de wereldberoemde Spaanse tenor (inmiddels bariton) en dirigent, die op zijn 78ste nog steeds veelvuldig voor uitverkochte zalen optreedt, deden al jarenlang geruchten de ronde. Maar nu is de naam van Domingo dan toch officieel opgedoken in de #MeToo-discussie. In een artikel van persbureau Associated Press (AP) worden acht zangeressen en een danseres opgevoerd die Domingo beschuldigen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Net als bij Gatti dateren de beschuldigingen overigens van twintig, of zelfs dertig jaar geleden. Opvallend is dat de vrouwen zich nu pas melden, en niet vorig jaar, toen de discussie hierover op zijn hoogtepunt was.

Met de beschuldigingen tegen Domingo neemt de windkracht in de #MeToo-storm weer toe, nadat die een beetje geluwd leek. Dirigent James Levine, 40 jaar lang chef-dirigent van The Metropolitan Opera in New York, werd daar eind 2017 geschorst na aantijgingen van aanranding door verschillende mannen. Drie maanden later volgde het definitieve ontslag. Levine en het operahuis hebben vorige week geschikt. Hoeveel geld daarmee gemoeid is, werd niet bekendgemaakt.

Ook de advocaten van Daniele Gatti en het Concertgebouworkest hebben eerder dit jaar geschikt, en ook daar bleven de bedragen geheim. Verder hoeft acteur Kevin Spacey, na zware beschuldigingen van aanranding door Netflix uit de populaire serie ‘House of Cards’ geschreven, niet in de rechtszaal te verschijnen. De enige rechtszaak die tegen hem was aangespannen werd een maand geleden geseponeerd, omdat de aanklager zich op zijn zwijgrecht beriep.

En nu dan de ophef over Domingo. Of dat de #MeToo-storm weer echt op zal steken, is de vraag. De vrouwen die zich nu via AP uitspreken tegen de zanger hebben geen aangifte gedaan. Net als Gatti vorig jaar, beweert de zanger dat hij dacht dat de wens tot toenadering altijd wederzijds was geweest. Hij noemt de berichtgeving verder ‘verontrustend en onnauwkeurig’ en voegt daaraan toe: “Het is pijnlijk om te horen dat ik wellicht iemand van streek heb gemaakt, of een ongemakkelijk gevoel heb bezorgd – ongeacht hoe lang dat geleden is en ondanks mijn goede bedoelingen. Niettemin begrijp ik dat de regels en standaarden waaraan we nu – terecht – afgemeten worden heel verschillend zijn dan vroeger.”

Wereldster Domingo wordt al ruim een halve eeuw bewonderd. Om zijn stem, maar ook om zijn uiterlijk en charmante voorkomen. Als je al zo lang buitensporig bewonderd wordt, door vooral vrouwen, dan doet dat waarschijnlijk iets met je. En dus gelooft Domingo waarschijnlijk echt dat hij niets onoirbaars heeft gedaan.

Ondertussen is Domingo’s agenda nog steeds goed gevuld. De komende weken en maanden zingt hij onder andere in Salzburg, Philadelphia, San Francisco, Zürich, Wenen, Valencia en New York. Gaan de zalen in die steden actie ondernemen tegen de sterzanger? Het lijkt onwaarschijnlijk, gezien de optredens die Gatti na zijn oneervolle ontslag gewoon elders kon blijven geven. De operaintendant van Valencia, waar Domingo in december in Verdi’s ‘Nabucco’ zal zingen, reageerde desgevraagd met de opmerking dat het ‘gelukkig’ nu vakantie is. Dat geeft hem de tijd om over de zaak goed te reflecteren.

