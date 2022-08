Treinstaking of niet, de introductiedagen van hbo en mbo gaan door

Het bleef dinsdagochtend relatief rustig op de weg, ondanks de staking van NS-personeel die in bijna het hele land het treinverkeer platlegt. De vakbonden houden een estafettestaking voor een betere cao. Omdat dinsdag het centraal gelegen en overstapstation Utrecht Centraal in het stakingsgebied ligt, ligt in bijna het hele land het treinverkeer stil. Op stations blijft het rustig. Het lijkt erop dat reizigers inmiddels op de hoogte zijn van de staking.

Wel was het vanmorgen duidelijk drukker op de weg, vooral in de Randstad. Tijdens de ochtendspits stond er in totaal zo’n 500 kilometer file, zegt een woordvoerder van de ANWB. “Dat is ongeveer het dubbele van wat er op een normale dinsdag staat.” Met zo’n staking is dat ook wel een beetje te verwachten, erkent ze, en echte chaos bleef uit. “Het was vooral drukker doordat er meer verkeer op de weg was, er waren niet eens zoveel ongelukken of pechgevallen. Dat was opvallend.”

De ANWB verwacht ook weer een drukke avondspits. In het zuiden van het land was vanmorgen het minst te merken van de staking, mogelijk omdat mensen daar nog vakantie hebben, zegt de woordvoerder. “En ook het thuiswerken is ondertussen wat meer ingeburgerd door corona.”

Onderwijs

Dat het nog vakantie is, geldt echter niet meer voor het hele land. Zo zijn verschillende hbo’s en mbo’s deze week al begonnen. Hogeschool Avans, met meerdere locaties in Noord-Brabant, koos ervoor om de geplande introductieactiviteiten ondanks de treinstaking door te laten gaan. “We hebben ook veel studenten die uit Brabant komen en met streekvervoer naar de hogeschool kunnen komen,” aldus een woordvoerder. Ook woensdag, als er wordt gestaakt in Oost- en Zuid-Nederland, gaan de lessen en introductieactiviteiten gewoon door. De woordvoerder van de hogeschool durft nog niet te zeggen of er veel studenten in de problemen raken hierdoor.

Ook mbo-instelling ROC Midden-Nederland ondervindt problemen door de staking, zegt een woordvoerder. “Anders dan bij het HBO en het WO wonen veel studenten nog thuis. Om in Amersfoort of Nieuwegein te komen, zijn ze dus aangewezen op het openbaar vervoer. Een enkeling heeft een eigen auto, maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen.”

Directeur Robert Koch van de techcampus van ROC Midden-Nederland noemt het door laten gaan van de introductieactiviteiten ‘cruciaal’. “Door corona hebben we die al twee jaar moeten missen, maar ze zijn zó belangrijk voor de groepscohesie en het vinden van studiemaatjes.” Het niet door laten gaan van de activiteiten was dan ook geen optie. Voor het introductiekamp dat vandaag begint hebben leerlingen met de hulp van ouders eigen vervoer moeten regelen. “Daar hebben we nu bijna een volledige opkomst”, aldus Koch.

Ook een woordvoerder van de Haagse Hogeschool benadrukt dat een fysieke introductie juist dit jaar van groot belang is. “Gelukkig zitten we nog in de introductieperiode, dus veel activiteiten die voor vandaag op de planning stonden zijn in principe vrijwillig. Maar het gaat juist ook om het leren kennen van je medestudenten. De activiteiten die vandaag niet door kunnen gaan, zullen dus later worden ingehaald.”

