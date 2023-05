Treinreizen naar België en Duitsland wordt ingewikkelder. ‘Onacceptabel’

Het wordt minder interessant om met de trein naar België en, in mindere mate, naar Duitsland te reizen. Spontaan een trein naar een van de buurlanden pakken is er niet altijd meer bij, omdat reizigers vanaf medio juni in veel gevallen een stoel moeten reserveren. Met die maatregel willen de NS grote drukte in de treinen tegengaan.

Dinsdag kondigden de NS aan dat reizigers die op het traject tussen Amsterdam (en Rotterdam) en Brussel gebruik maken van het goedkoopste tarief een specifieke trein moeten kiezen. Ook komen er in de spits minder van deze goedkope early bird tickets beschikbaar, om aantallen reizigers te spreiden. Tegen het hoge tarief kunnen reizigers wel gewoon instappen in de intercity naar Brussel.

Eerder maakten de NS al bekend dat reizigers naar Duitsland deze zomer een stoel moeten reserveren. Vorig jaar zomer leidde zomerdrukte tot forse problemen op trajecten van de ICE-hogesnelheidstrein, waardoor reizigers achterbleven op perrons of treinen zelfs een perron oversloegen. Dit had te maken met een combinatie van veel reizigers en personeelsproblemen bij de werkplaatsen van Deutsche Bahn, waardoor treinen wegvielen.

‘We willen van de pieken af’

De maatregelen maken duidelijk dat spoorwegmaatschappijen zoals de NS niet in staat zijn om de groeiende groep internationale treinreizigers te vervoeren. Vergeleken met 2019 zien de NS een toename van 6 procent van internationale reizigers.

Vooral tijdens piekmomenten groeit de capaciteit van de NS niet even snel mee met de vraag. “Van die pieken, die worden veroorzaakt door onvoorspelbaar reisgedrag, willen we af. Daarom vragen we reizigers naar Brussel om een reservering als ze een kaartje kopen met vroegboekkorting”, zegt een woordvoerder. Bij uitval of verstoringen mogen reizigers wel een andere trein pakken.

Andere capaciteitsvergrotingen zijn volgens de NS momenteel niet haalbaar. “We kunnen niet zomaar een blik treinen opentrekken dus moeten we aan andere knoppen draaien”, zegt een woordvoerder van de NS. Na 2024 zullen nieuwe, snellere intercity’s op het traject naar Brussel gaan rijden. Die worden de komende tijd geleverd.

Ontwikkeling staat haaks op doelen kabinet

Transporthoogleraar Bert van Wee (TU Delft) heeft wel begrip voor de maatregelen, maar klantvriendelijk is het niet, zegt hij. “Er moet een keuze worden gemaakt tussen zekerheid voor reizigers enerzijds en flexibiliteit. Het principe van reserveren bij tekorten valt te billijken, maar ik snap dat reizigers zeggen: dit is heel vervelend. Mensen houden niet van extra handelingen, dat geeft gedoe. En dat is jammer, want de voordelen van internationaal treinverkeer voor het klimaat zijn duidelijk.”

Dat treinreizen naar buurlanden ingewikkelder wordt, staat haaks op doelen van dit kabinet. In het regeerakkoord staat dat wordt ingezet op betere internationale treinverbindingen, ‘zodat Nederland duurzaam verbonden is’.

Reizen naar België is al duurder

Reizigersorganisatie Rover uit dan ook stevige kritiek op de beperkingen voor treinreizigers van en naar België. Het reserveren voor een plek voor een ritje Rotterdam-Antwerpen, in afstand vergelijkbaar met een retourtje Amsterdam-Deventer, is in in de ogen van Rover ‘onacceptabel’. Een dergelijke belemmering op een reis met zo’n korte afstand vindt de reizigersvereniging ongewenst en staat, schrijf Rover, een verdere groei van het treingebruik in de weg.

Rover wijst erop dat een regulier kaartje naar België duurder is dan een doorsneetreinreis in Nederland. Door het beperken van de beschikbaarheid van het goedkope kaartje wordt reizen naar België gemiddeld nog duurder. Ook dat vindt Rover een verkeerde ontwikkeling.

