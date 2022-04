Trainer Ten Hag lijkt nu echt op weg naar Manchester United

De kans is klein dat de aanstaande transfer voor zondag wordt bevestigd. De 52-jarige Ten Hag wil de voorbereiding op de bekerfinale van Ajax zondag tegen PSV niet verstoren. Het liefst bijt hij op zijn tong totdat de titelrace in de Eredivisie is afgelopen. Ajax verdedigt de laatste vijf competitieduels een voorsprong van 4 punten op PSV.

Ten Hag geeft vrijdag een persconferentie voor de bekerfinale. Zeer waarschijnlijk zullen veel Engelse media een poging wagen daar bij te zijn. Britse journalisten zullen ongetwijfeld een poging wagen. Maar als ze al welkom zijn, dan is de kans klein dat de Tukker iets van zijn toekomstplannen prijsgeeft.

Europese subtop

Ten Hag was al een tijdje in gesprek met Manchester United, dat op zoek is naar een coach die interim-trainer Ralf Rangnick aan het einde van het seizoen kan vervangen. Het heeft er veel van weg dat de Engelse club de afgelopen dagen haast heeft gemaakt nadat was uitgelekt dat ook RB Leipzig interesse had.

Ajax hoopte dat Ten Hag zijn contract zou uitdienen. De club is al op zoek naar een opvolger voor Marc Overmars, de directeur voetbalzaken die vanwege grensoverschrijdend gedrag afscheid heeft genomen. Ten Hag en Overmars brachten Ajax de afgelopen jaren terug naar de Europese subtop.

Afkoopsom

Manchester United moet nog met Ajax om de tafel voor een afkoopsom voor de trainer die zijn loopbaan zorgvuldig opbouwde. Hij begon als assistent bij FC Twente en PSV en werd vervolgens hoofdtrainer van Go Ahead Eagles, het tweede elftal van Bayern München en FC Utrecht. Mitchell van der Gaag, assistent van trainer Ten Hag bij Ajax, verhuist mogelijk mee naar Engeland.

Manchester United is nog niet zeker van deelname aan Europees voetbal in het volgende seizoen. De club staat zevende in de Premier League. Donny van de Beek staat onder contract bij United, maar wordt tot aan het einde van het seizoen verhuurd aan Everton. Hij voetbalde bij Ajax onder Ten Hag.