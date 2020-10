Touchdown op planetoïde Bennu geslaagd, maar heeft OSIRIS-REx genoeg opgezogen?

Het duurde even voor ruimtevaartorganisatie Nasa het nieuws bekend kon maken. Dat komt doordat de touchdown van OSIRIS-REx op planetoïde Bennu werd uitgevoerd op meer dan 300 miljoen kilometer van de aarde. Want op die afstand draait Bennu zijn rondjes om de zon, ongeveer parallel aan de aarde. En met zo’n afstand is een signaal van ruimtevoertuig naar aarde of andersom achttien minuten onderweg.

Maar na die spannende achttien minuten was duidelijk dat OSIRIS-REx – een ruimtevoertuig zo groot als een bestelbus – de operatie met succes had uitgevoerd, én had overleefd. Nu moet nog blijken of OSIRIS-REx voldoende gruis en stenen heeft weten te rapen, het doel van de missie. Een planetoïde als Bennu is een restant van de planeetvorming in de jonge jaren van het zonnestelsel. Die vroege sporen kunnen vertellen hoe planeten zijn geworden tot wat ze zijn, en hoe op een enkele daarvan leven kan zijn ontstaan.

OSIRIS-REx kon gebruikmaken van een robotarm met zuigmond om het materiaal te verzamelen, zoals te zien in de getekende impressie. Die zuigmond moet wel goed plat op het oppervlak van Bennu zijn gezet, en niet half op een rots of steen omdat hij dan geen zuigkracht heeft. En het gebied dat zich daarvoor leende bleek niet groter dan 16 meter in diameter. Dat was een stuk kleiner dan van tevoren gedacht.

24 september 2023

De vluchtleiding weet inmiddels dat het stikstofpatroon, dat de zuigmond zijn kracht geeft, is gebruikt. Vraag is of de opbrengst genoeg is. Mocht dat niet zo zijn, dan zal een nieuwe poging worden gedaan; er zijn nog twee patronen over. Is de vangst wel al genoeg, dan zal OSIRIS-REx in het voorjaar worden klaargestoomd voor de terugreis richting aarde. Die reis duurt meer dan twee jaar, maar uiteindelijk zal het voertuig dan zijn unieke ruimtemateriaal aan een parachute op aarde bezorgen, op 24 september 2023.

Ruimtevaartorganisatie Nasa kwam woensdag superlatieven tekort om uitdrukking te geven aan het eigen succes. “Onze wetenschappers, industrie en internationale partners hebben het mogelijk gemaakt dat we straks een stukje van het vroege zonnestelsel in handen hebben”, aldus directeur Jim Bridenstine in een persbericht. Er is meer dan tien jaar voorbereiding voorafgegaan aan de missie, die 800 miljoen dollar heeft gekost.

De reis van OSIRIS-REx is deel van een groter onderzoeksprogramma, waarin met ruimtevoertuigen uithoeken van het zonnestelsel worden verkend. In dit Nasa-programma is dit de eerste keer dan een ruimtevoertuig iets terugbezorgt op aarde, als het goed blijft gaan.

